Procurado foi pego no Centro

Um rapaz procurado pela Justiça foi pego pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul no Centro, na segunda-feira, dia 20, por volta das 19h45.

Durante fiscalização pela Rua Quinzinho Otávio, a equipe avistou um veículo gol de cor preta, sendo ocupado por dois rapazes. Foi dada ordem de parada e eles foram abordados.

O veículo vistoriado e nada de irregular constatado. Contudo, ao consultarem os dados pessoais do condutor, os policiais obtiveram a informação de que ele estava egresso do sistema prisional há menos de um mês.

Também foi possível verificar que contra o motorista havia um mandado de prisão em aberto, expedido no domingo, dia 19.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão da Polícia Civil de São João da Boa Vista. O rapaz permaneceu à disposição da Justiça.