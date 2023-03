Vítor vence 1ª etapa da Copa Rio Minas de Motovelocidade

O piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, de 12 anos, estreou com vitória na Copa Rio Minas de Motovelocidade, que teve e primeira etapa disputada no último domingo, dia 19, no autódromo de Potenza, em Lima Duarte (MG).

Logo na primeira corrida disputando as provas da categoria R3, Vítor Hugo conquistou o lugar mais alto do pódio, com Lucas em segundo, Vitor em terceiro, Diego em quarto e Luís na quinta colocação.

Na prova, Vítor ainda enfrentou um problema inusitado quando o painel de sua motocicleta se desprendeu e mesmo assim, ele conseguiu contornar a situação e vencer a corrida. A próxima disputa da Copa Rio Minas de Motovelocidade será no dia 30 de abril, em Curvelo (MG), depois no dia 16 de julho, novamente no autódromo de Potenza. A quarta etapa ainda está sendo definida e o encerramento será dia 8 de outubro, em Curvelo.

Disputando agora pela Yamaha, conforme informações de sua família, o jovem piloto de Vargem também se prepara para o campeonato nacional da marca que vai começar no dia 15 de abril.