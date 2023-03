Palestra sobre Empoderamento Feminino

O Espaço Mais Cultura, receberá um evento voltado a mulheres empreendedoras neste sábado, dia 25, às 14h30. Este é o terceiro encontro organizado pela microempreendedora Giovana Carvalho e a expectativa é de que, em média, 80 pessoas participem. Com o tema ‘Como acabar com a dependência emocional: Técnicas de Inteligência Emocional’, o evento terá os palestrantes Mauro Reis e Ana Cláudia, sendo organizado pela microempreendedora Giovana Carvalho. Além da palestra de inteligência emocional, terá dois cursos gratuitos, sendo de aplique em cabelos afro e tapetes de barbantes, com 20 vagas em cada um. Estão sendo esperadas mulheres de todas as idades, mas, ela informou que o evento é aberto para todos, gratuito, sem necessidade de realizar inscrição.