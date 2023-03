Quatro pessoas ficam feridas em batida frontal na estrada para Grama

Um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas na noite da sexta-feira, dia 24 de março, na rodovia Lourival Lindório de Faria, SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama. Equipes da Polícia Militar, Policiamento Rodoviário, o Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil de Vargem foram acionados para atender a ocorrência, assim como viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A colisão frontal ocorreu na altura do quilômetro 247 da via, envolvendo dois Escorts. De acordo com dados da TV Vargem, que esteve no local, o veículo cinza, que seguida no sentido Grama-Vargem, era conduzido por um homem de 23 anos e também tinha uma mulher de 22 anos como ocupante. Os dois são moradores de Vargem. Ele sofreu ferimentos leves e ela apresentou ferimentos de maior gravidade.

No Escort vermelho, que seguia no sentido contrário, estava o condutor de 57 anos e o passageiro, de 47 anos, ambos moradores de São Sebastião da Grama. O motorista apresentou ferimentos graves e o passageiro, ferimentos leves.

As quatro vítimas foram socorridas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Entre os profissionais que atuaram no socorro às vítimas e no atendimento da ocorrência estavam a Equipe de Resgate da GCM de Vargem composta por Daniel e Marcelo, Subinspetor Márcio e GCM Conrado, GCMs Cruz e Silva, além da Equipe de Resgate do Samu composta por Márcia e Luciano.







Equipes de Resgate da GCM, Samu e Corpo de Bombeiros, além da PM, Polícia Rodoviária e do DER atuaram na ocorrência. Fotos: Portal da Cidade/ Casa Branca

Fonte: TV Vargem

Fotos: Portal da Cidade/Casa Branca