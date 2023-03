Cultura planeja exposição de pintores de Vargem

O Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul está providenciando uma homenagem para os pintores da cidade. Segundo o explicado, a Escola Alexandre Fleming nos anos 70, 80 e 90, com seus renomados professores de Educação Artística Beatriz Defácio Correa Leite, Gregório Pasquini, Fátima Batissoco, Patrícia Helaine Menossi, entre outros, descobriram grandes talentos nessa área da pintura artística, dentre eles o artista plástico Jack Ronc, que elevou o nome de Vargem Grande do Sul com suas exposições muito elogiadas, inclusive no exterior.

Assim, o Departamento de Cultura busca homenagear os pintores com exposições dos quadros. Serão exibidos quadros de todos que expressam sua arte através da pintura, de variadas técnicas artísticas, como pintura a óleo, aquarela, lápis, giz de cera, digital e etc. A inauguração está prevista para acontecer no segundo semestre deste ano.

O Departamento de Cultura ressaltou que já estão recebendo as obras que se juntará ao acervo da Casa da Cultura para compor a exposição. Assim, as escolas que possuírem algum aluno que se destaque nesta arte, podem entrar em contato com o Departamento de Cultura, para que possam avaliar a possibilidade de participação. As pessoas que se interessarem em expor suas obras, também podem procurar a Cultura. “Vargem possui muitos talentos artísticos e esperamos que com esta exposição dê visibilidade a essas pessoas que não tem oportunidade e espaço para expor sua arte”, destacaram os representantes do departamento.

Os trabalhos, segundo o explicado, deverão estar emoldurados juntamente com uma pequena biografia do artista. Os interessados podem ir ao Departamento de Cultura e Turismo, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro, ou podem entrar em contato pelo telefone (19) 3641-6199.