O que é a Transformação Digital e por que ela é fundamental para o futuro do trabalho?

Reinaldo Ricchi Jr.

Com a Covid-19, o mercado de trabalho global foi obrigado a utilizar a comunicação on-line, através de ferramentas de videoconferência como o Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Essa completa transformação na comunicação profissional faz parte de um processo ainda mais amplo, que é chamado de transformação digital. Ela pode ser definida como a aplicação de tecnologias computacionais para a integração de três fatores: modelos de negócios inovadores, cultura de inovação mais ampla e novas experiências para os consumidores do comércio eletrônico [1].

A Netflix é um exemplo muito conhecido de uma empresa que passou por uma transformação digital bem-sucedida. Ela é uma das principais fornecedoras mundiais de streaming de conteúdo de vídeo. Para liderar a corrida da transformação digital, a Netflix inovou profundamente e modificou seu modelo de negócios, customizando os seus produtos [2]. Como ela fez isso?

Inicialmente, ela aplicou as tecnologias de ciência de dados e algoritmos para analisar o comportamento, as preferências e o histórico de visualização dos clientes. Com essas informações, foi possível sugerir conteúdos customizados capazes de satisfazer o desejo de consumo de cada um [2]. Essa inovação ilustra claramente como a transformação digital foi fundamental para a Netflix se tornar uma gigante tecnológica, atualmente com valor de mercado de US$ 136 bilhões [3].

Ao fornecer experiências de visualização de conteúdos adaptados a desejos específicos, a Netflix criou uma fidelização profunda nos seus clientes. Essa inovação pode ser perfeitamente adaptada para os cursos EAD de qualificação profissional, pois cada pessoa possui necessidades específicas, que exigem conteúdos customizados para a sua realidade concreta. Essa é a essência do trabalho que poderá ser realizado em Vargem Grande do Sul e região.

A análise dos dados dos clientes através de algoritmos é um dos vários exemplos que ilustram o extraordinário poder da transformação digital nas nossas vidas. É possível utilizar esse poder para que profissionais e cidadãos em geral mergulhem no oceano infinito da aprendizagem contínua. De todas as aventuras possíveis para o ser humano, talvez a aventura do conhecimento seja a mais enriquecedora, pois produz efeitos imediatos e abre um vasto universo de possibilidades no longo prazo. Vale a pena fazer a experiência e analisar os resultados, pois o futuro do trabalho recompensará de maneira especial quem seguir por esse caminho.

Referências

