Vereador Célio presta conta de seu mandato

Chegamos ao início do terceiro ano deste nosso mandato e mais uma vez gostaríamos de compartilhar com todos os vargengrandenses o resultado do trabalho que venho desenvolvendo na Câmara Municipal.

Foram anos de momentos muito difíceis, com a necessidade de combater a pandemia da Covid-19, preservar a economia e os empregos na cidade e também manter o equilíbrio das contas municipais. Nesse período, seguimos com a fiscalização dos atos do Executivo e também lutando pela população da cidade, especialmente a mais carente.

Tivemos avanços importantes, como a lei que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, em Vargem Grande do Sul. Também atuei como relator da Comissão Especial de Inquérito que apurou possíveis irregularidades no Almoxarifado, cumprindo com independência o trabalho de fiscalização do vereador.

Seguimos ainda em busca de melhorias para as entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul e trabalhamos diariamente para que a rede de Saúde atendesse melhor nossa comunidade.

Estou à disposição de todos os moradores para quaisquer informações ou queixas.

Vereador Célio Santa Maria (PSB)

Participando de lançamento da Operação Estiagem, com o prefeito Amarildo e o colega Paulinho e o então governador Rodrigo Garcia

Projetos de Lei

Isenção de IPTU – Foi autor junto com os colegas Celso Itaroti (PTB) e Paulinho da Prefeitura (PSB) do Projeto de Lei 108/21, que previa a concessão de isenção de IPTU às pessoas de baixa renda. O projeto foi aprovado, mas após recurso do Executivo, não entrou em vigor.

Fogos de Artifício – É o autor do Projeto de Lei 09/21 que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora na cidade. A lei tem como objetivo proteger da perturbação e poluição sonora, decorrente dos ruídos de rojões a saúde de pessoas internadas, bem como idosos e crianças, principalmente as portadoras de autismo.

Defesa dos Animais – Junto dos vereadores Hélio Magalhães (União Brasil) e Paulinho da Prefeitura (PSB) propôs a criação da Comissão Permanente de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, incluindo juntamente com a Comissão de Segurança e Meio Ambiente a de Defesa, Controle e Proteção dos Animais.

Atuação em prol da população

Apoiando o primeiro encontro da Associação de Mulheres Empoderadas de Vargem

Feira Livre – Junto de Itaroti e Paulinho, solicitou melhorias para a Feira Municipal, cobrando mais segurança para os comerciantes e demarcação dos espaços dos feirantes. Indicou ainda fazer a junção dos boxes existentes, uma vez que houve a diminuição do número de comerciantes.

Esportes – Cobrou a retomada das aulas das escolinhas de esporte e das piscinas públicas com o fim do período grave da pandemia. Perguntou se a prefeitura destina recursos para investimentos em viagens, espaço para a prática esportiva, materiais, lanches para os atletas. Também solicitou à prefeitura a compra de uma roçadeira para o departamento de Esportes.



Gastos com aluguel e finanças – Questionou quantos imóveis a prefeitura tem alugado no município e quanto paga por cada contrato. Perguntou especificamente sobre o valor gasto com o imóvel do Poupatempo. Questionou quantas e quais contas bancárias a prefeitura tem abertas.

Rua no Jd. Paulista – Cobrou mais uma vez o início das obras da rua e da infraestrutura necessária na via atrás do Centro Esportivo Américo Toquini, no Jd. Paulista.



Pavimentação – Cobrou a retomada da pavimentação de ruas do Jardim Fortaleza, que haviam sido paralisadas.



Funcionalismo e Magistério – Denunciou a falta de merendeiras na rede municipal e pediu a contratação de mais profissionais na área. Junto de todos os vereadores encaminhou ao Executivo demandas de professores, como readequação no Plano de Cargos do Magistério, incluindo os Educadores Infantis como educação básica.



Acessibilidade – Pediu a pintura do rebaixamento feito na calçada em frente ao supermercado para acesso aos cadeirantes, na Rua Manoel Marta nº 526, além de sinalização de vaga exclusiva para cadeirantes.



Frota – Solicitou a contratação de um lavador de veículos, através de contrato emergencial para exercer as funções no almoxarifado da prefeitura municipal.



Esgoto – Pediu providências do SAE para solucionar o vazamento de esgoto na rua Monsenhor Celestino Garcia, na Cohab 1 e Jd. Paulista, problema que piora em época de chuva.



Segurança – Solicitou intensificação da ronda escolar nas Escolas Achiles Rodrigues, José Gilberto de Oliveira Souza e Gilberto Giraldi.

Foco na Saúde

Com o deputado Caio França, solicitando recursos para Vargem

Medicamentos – Pediu a instalação de uma farmácia para atender a população no Posto Dr. Edward Gabriolli ou em outro local próximo.



Atendimento médico – Denunciou os constantes atrasos de médico na UBS Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema. Pediu ao Executivo que desligasse o profissional.



Gastos com empresa – Questionou a renovação de contrato com a empresa terceirizada de consultas médicas na rede municipal.



Saúde da Mulher – Junto de Itaroti cobrou a retomada dos exames ginecológicos preventivos na rede municipal. Em parceria com Paulinho, pediu a extensão das ações do Outubro Rosa, que a prefeitura realizou aos sábados, também aos domingos, para atender a um número maior de mulheres.



Apoio ao paciente com câncer – Célio, Serginho da Farmácia (PSDB) e Paulinho solicitaram à prefeitura a possibilidade da criação de uma Casa de Apoio em Barretos, para pacientes e acompanhantes que estão em tratamento contra o câncer na cidade.



Painel Eletrônico – Solicitou que fosse colocado um painel eletrônico para o sistema de chamadas em consultas no PPA, promovendo maior controle e organização no atendimento.

Outras ações

Homenagens

Indicou Josué Antônio Barbier para receber o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, na área de comércio. Indicou também o ex-vice prefeito José Ricardo Buosi para receber a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal.

Indicações: Instalação de lombadas na Rua Antônio Costa, no Jardim Paulista e na Av. Santa Terezinha. Colocação de placas de trânsito de parada obrigatória nas ruas Petrópolis e Jardinópolis. Pintura da faixa de pedestre, na Av. Walter Tatoni, em frente ao Supermercado União. Instalação de Academia ao Ar Livre na pracinha Homero Correa Leite, na Cohab. Recolocação das pedras portuguesas na praça Washington Luís. Pediu o reparo no banheiro masculino do PPA destinado aos servidores. Solicitou manutenção da Estrada do Barro Preto. Pediu a compra de uniformes para servidores do SAE. Solicitou reparo de buraco no cruzamento das ruas Saldanha Marinho com a Quinzinho Otávio. Pediu a limpeza de ruas e poda de árvores na Cohab I. Solicitou a dedetização de escorpiões no Cemitério da Saudade.

Entre 2021 e 2022, indicou para receber o título de Cidadão Vargengrandense Odair Donizeti Marques, da Funerária Nova Aliança e aos deputados estaduais Caio França e Rafa Zimbaldi, este junto do colega vereador Paulinho da prefeitura. Para a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal, indicou o nome de Maurício Santa Maria, ceramista, comerciante e músico da Banda Luiz Malatesta e da cabeleireira Maria Cristina Guerts Fontão Henrique, que há anos também mantém uma ação de solidariedade que arrecada mechas de cabelo para a confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer.