Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Rita Pontes, aos 71 anos de idade, no dia 20 de março. Deixou os filhos Franciele, Cássio e Carlos. Foi sepultada no dia 20 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Joyce da Silva Andrade, aos 41 anos de idade, no dia 22 de março. Deixou a mãe Fátima; o marido Leandro; os filhos Vitória, Isadora e Isabela; e os irmãos Juliana e Júlio César. Foi sepultada no dia 23 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulino Moreira Duarte, aos 78 anos da idade, em São João da Boa Vista, no dia 24 de março. Deixou os irmãos Teresa, Eurípedes e Maria; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Silvana Marruso Arante Bovo, aos 58 anos de idade, no dia 23 de março. Foi sepultada no dia 23 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz dos Reis Costella, aos 85 anos de idade, no dia 24 de março. Deixou a irmã Maria dos Reis; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24 de março, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Carmo Maneta Neto, aos 68 anos de idade, no dia 17 de março. Deixou a esposa Nilza de Fátima; e as filhas Camila e Carolina. Foi sepultado no dia 18 de março, no Cemitério Municipal de Itobi.

