Inscrições para o concurso de escrevente do TJ-SP terminam hoje

As inscrições para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo termina hoje, dia 28, às 16h. O concurso teve o seu edital publicado no início de fevereiro e promete preencher 400 vagas no cargo. Todos os aprovados serão nomeados para trabalhar na capital paulista. A inscrição pode ser realizada por meio do site do site da Fundação Vunesp. A taxa de participação é de R$ 81,00

Do total de oportunidades oferecidas no concurso público, 300 são para ampla concorrência, 80 reservadas a candidatos negros e 20 destinadas a pessoas com deficiência.

A carreira de escrevente requer somente a conclusão do ensino médio e conta com remuneração inicial de R$ 5.480,54, acrescida de auxílios alimentação, saúde e transporte.

Em uma jornada de 40 horas semanais, o escrevente do TJ-SP é responsável por executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça, dar andamento em processos judiciais e administrativos, atender ao público interno e externo, elaborar e conferir documentos, controlar a guarda do material de expediente, atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

Etapas do concurso

Todos os inscritos no Concurso TJ SP 2023 para escrevente serão submetidos a uma prova objetiva que será aplicada no dia 28 de maio, em horário e locais que serão divulgados, oportunamente, pela Fundação Vunesp, contratada para organizar a seleção.

O exame objetivo contará com 100 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: língua portuguesa (24 questões), conhecimentos em direito (40), atualidades (6), matemática (6), informática (14) e raciocínio lógico (10).

Os 2.000 candidatos mais bem colocados na prova objetiva passarão ainda, por uma avaliação prática de formatação e digitação de texto utilizando o editor Microsoft Word 2016 ou superior.