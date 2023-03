Gente e Fatos

Rosângela

A professora aposentada Rosângela Gorini Sbardelini brinda a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 30, quando recebe o abraço do marido Eduardo, dos filhos Eduardo e Marina, da nora Gabriela, do genro Neto e do neto Enzo. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Beatriz

Na quinta-feira, dia 23, Maria Beatriz de Paulo Cossi celebrou seu 8º aniversário e recebeu os mimos dos pais Juliana e Juninho, do irmão Lucas e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Juliana

A empresária Juliana Ribeiro troca de idade neste domingo, dia 26, ladeada pelo carinho do marido Bruno, dos filhos João Pedro e Rafael, da mãe Josi e da avó Jacira. Foto: Arquivo Pessoal

Mariana

No Rio de Janeira, onde reside, a médica veterinária Mariana Marras Vidale aniversariou no último domingo, dia 19, quando recebeu os parabéns dos pais Bete e Romeu, dos tios Adriana e Dudu e da prima Manuela. Foto: Arquivo Pessoal

Neide

Neide Stoppa aniversaria neste sábado, dia 25, recebendo o carinho das filhas Cláudia e Paula, dos netos e bisnetos. Foto: Arquivo Pessoal

Rafaela

Rafaela de Paula Barbosa brinda seu aniversário neste domingo, dia 26, recebendo os parabéns de seus amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Isabel

Na sexta-feira, dia 24, Maria Isabel Fernandes de Mesquita aniversariou e foi parabenizada pelas filhas Gabriela e Mariana, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Silvana

Na terça-feira, dia 28, Silvana Peluque Vidale comemora seu aniversário e recebe os cumprimentos do marido Júlio, dos filhos, dos netos Ana Beatriz, Pedro, Maria Luísa e Alice, do genro, nora, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Batizado de Maria Beatriz

Marise Gorini Ribeiro Paula e Marcos Vinícius Paula batizaram sua filha Beatriz Gorini Ribeiro Paula. A cerimônia de batismo foi celebrada no último domingo, dia 19, pelo padre Gilberto do Prado, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, onde Beatriz teve como padrinhos Jean Teixeira de Oliveira e Eliza Cristina Paula. A princesinha é neta de Vanderlei Ribeiro e Sônia Gorini Ribeiro, já falecida, e também de Cleusa Catarina Dotta Paula e Waldessi de Souza Paula. Fotos: Angelino Jr.

Ruan

Ruan de Andrade Bortoluci, professor de história da Escola Estadual Gilberto Giraldi e proprietário da RB Eventos, comemora o seu aniversário de 24 anos na próxima sexta-feira, dia 31. Ele recebe os parabéns da sua noiva Marcela, da mãe Andrea, do pai Reinaldo, o Nego, do seu irmão Renan, das cunhadas Letícia e Manuela, da sogra Sônia, demais familiares, alunos, parceiros e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Jaqueline e Letícia foram ao show do Luan Santana

A psicóloga Jaqueline Elidio da Silva e a advogada Letícia Cossulim Antonialli foram até Belo Horizonte, Minas Gerais, no último sábado, dia 18, para assistir ao show de gravação do DVD Luan City 2.0 do cantor Luan Santana no Mineirão. Além do show do artista, o evento contou ainda com show extras da dupla sertaneja Marcos e Bellutti, Raça Negra, MC Don Juan e KVSH. Fotos: Arquivo Pessoal

Juninho

Juninho Carvalho, administrador e professor de matemática, troca de idade na quinta-feira, dia 30, quando recebe os cumprimentos de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Joice

Neste sábado, dia 25, Joice Aline Ribeiro Adão brinda a chegada da nova idade e recebe o abraço do marido Ezequiel, dos filhos Pedro Henrique e Maria Clara e dos pais Nilson e Isabel. Foto: Arquivo Pessoal

Adriana

A vendedora Adriana Caldas de Azevedo brinda seu aniversário neste domingo, dia 26, recebendo os parabéns dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Sílvia

Sílvia Helena Corali troca de idade na sexta-feira, dia 31, quando recebe as felicitações do marido Daniel e da filha Júlia. Foto: Arquivo Pessoal

André

André Soares do Amaral troca de idade na terça-feira, dia 28. A frente dos parabéns estãos os familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Kau Zamora

Na sexta-feira, dia 31, Kau Zamora brinda a passagem do seu aniversário ladeada pelo carinho do marido Fernando, dos filhos Maria Fernanda, Maria Júlia e Bernardo e do genro João Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica

Jéssica da Silva celebra a chegada da nova idade na terça-feira, dia 28, junto ao marido, com quem divide a foto, e aos filhos. Foto: Arquivo Pessoal

Eliana

A doceira e confeiteira Eliana Aparecida Asnaldo troca de idade na terça-feira, dia 28, ladeada pelo carinho do marido Fávio e dos filhos João Fábio e Rafael. Foto: Arquivo Pessoal

Arlete

Arlete Pires Bertoloto comemora a chegada dos seus 58 anos na quarta-feira, dia 29, quando recebe os cumprimentos do filho Breno e da mãe Cida. Foto: Arquivo Pessoal

Weslei

Neste sábado, dia 25, Weslei Donizete da Silva celebra seu aniversário de 25 anos e recebe as felicitações da esposa Adriele, das filhas Lauana e Rafaela, dos pais Wilson e Cleusa, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Matheus e Rafael

Matheus Presti Vidal sopra sua 7ª velinha nesta segunda-feira, dia 27, e na quinta-feira, dia 30, é a vez do seu irmão Rafael Presti Vidal completar 11 anos de idade. Os parabéns ficam por conta dos pais Tatiane e Fernando, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luís

O contador Luís Rogério Moreira do Nascimento troca de idade na quinta-feira, dia 30. Os parabéns ficam por conta dos pais Rosilene e Luís, das irmãs Raissa e Rosângela, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal