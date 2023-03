São João receberá o Encontro Regional do Agronegócio

Para comemorar o Dia Mundial da Agricultura, celebrado em 20 de março, a Prefeitura sacramentou seu apoio ao Encontro Regional do Agronegócio. O evento, coordenado pelo Sindicato Rural, pelo Senar e pela FAESP, acontecerá no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo (Eapic), nesta quinta-feira, dia 30, e na sexta-feira, dia 31.

“É uma iniciativa importante, já que estamos promovendo novas parcerias neste setor e, algumas delas, serão anunciadas durante o Encontro. O Sindicato, o Senar e a FAESP têm sido fundamentais para várias ações da Prefeitura e se prontificaram a trazer novidades para a nossa região, aproveitando nosso projeto de utilizar, com muito mais frequência, às dependências do Recinto de Exposições”, disse a prefeita Teresinha, que vai anunciar as datas da Eapic 2023 durante o evento.

A Defesa Agropecuária e o Governo de São Paulo também apoiam o evento, que terá palestras, degustações de produtos típicos da região e duas atrações musicais, com entrada franca. O estacionamento também será gratuito.

Programação



Na quinta, dia 30, o auditório da Eapic estará aberto a partir das 17h30. A solenidade de abertura do Encontro será às 18h, com a prefeita Teresinha. Às 18h30, a primeira palestra será de Bárbara Pessinatti, da Unifeob, que vai tratar sobre “A importância do atendimento 24h no hospital veterinário”. Às 19h, Kika Figueiredo, também da Unifeob, val falar sobre “Gestão da propriedade rural”. Na sequência, Helder Esteves Thomé, que é doutor pela USP, vai falar sobre a atuação da Defesa Agropecuária no combate à febre aftosa e à brucelose. Encerrando os paineis da noite, Ismael José Esteves Filho tratará sobre as linhas de crédito rural do Banco do Brasil. Às 20h30, começa a confraternização, com show da Orquestra de Viola Caipira.

Na sexta, dia 31, às 18h, a prefeitura lança o Programa de Empréstimo de Maquinários para pequenos produtores rurais e também anuncia as datas da Eapic 2023. Às 18h30, João Luis Soares da Cunha, do Sebrae, fala sobre o Selo de Inspeção Municipal (SIM). Cibele Gulin, também do Sebrae, abre o painel da sequência, para falar sobre “As vantagens do MEI Rural”. Às 19h30, Osires Colosso e Amanda Braganhole, do Departamento Municipal de Desenvolvimento, falam sobre “As linhas de crédito do Banco do Povo”. A segunda noite do Encontro termina com Rose Vasconcellos, da Prefeitura, que vai tratar sobre turismo rural. A confraternização de sexta fica a cargo da dupla Liss (Aline Angelotti e Marina Ricci).

Unifeob, Sebrae, Dú Leilões, Cerca Viva Agro Comercial, Goplan Agronegócio, Associação Comercial e Empresarial, Premina Nutrição Animal, LS Tractor e Flor do Cedro serão parceiros do Sindicato Rural no Encontro Regional do Agronegócio.