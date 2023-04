Adolescente é flagrado com simulacro de pistola em Aguaí

A Guarda Civil Municipal de Aguaí foi acionada para atender a ocorrência na noite da quinta-feira, dia 30. Foram acionadas a equipe dos GCMs Marrichi e Maciel e a equipe da PM composta pelos cabos Araújo e Breves.

De acordo com as informações da TVCidade Sua, de Aguaí, era por volta das 21h50 quando a equipe GCM da cidade foi acionada por um professor da Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço relatando que um aluno possivelmente estaria portando uma arma de fogo.

Foi solicitado apoio da Polícia Militar e desta forma os agentes foram averiguar a solicitação.

Pelo local, com a chegada das equipes o professor já estava com um simulacro de arma de fogo, o qual pertencia e se encontrava em poder do aluno, um adolescente de 17 anos.

Indagado pelos agentes, o jovem relatou ter levado o simulacro de arma de fogo para a escola pois queria intimidar outro aluno com quem havia se desentendido dias antes.

Diante dos fatos, a responsável pelo adolescente foi chamada, bem como o conselho tutelar foi cientificado do ocorrido e todas as partes foram apresentadas no plantão policial onde a Autoridade Policial, após tomar ciência dos fatos, deliberou sobre as providências pertinentes ao fato.