Atleta de Vargem foi ouro em campeonato de jiu jitsu

O atleta de jiu jitsu vargengrandense Pedro Adolfo González Druzian conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Latino Americano, que aconteceu em Pouso Alegre (MG) em 19 de março.

Atualmente, Pedro, de 21 anos, reside em Poços de Caldas e treina há sete anos. O atleta disputou e venceu em três categorias, sendo peso pluma (até 64 quilos), No-Gi (sem kimono) e No-Gi absoluto (sem limite de peso).

O atleta, que já conseguiu 20 medalhas em campeonatos, falou sobre as conquistas. “Foram meses de treinamento, de segunda a sábado. Foi meu 1° campeonato com a faixa roxa, que exige mais empenho e muita técnica”, disse.

“O resultado foi melhor que o esperado, venci nas duas categorias levando dois ouros. Agora estou me preparando para o próximo Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, que será realizado na cidade de Barueri (SP) de 29 de abril a 7 de maio”, completou.