Atleta Paulo Guerra ficou em 1º lugar

O atleta paralímpico Paulo Guerra participou da primeira fase nacional da 1° Etapa Circuito Paralímpico Loterias Caixa, que aconteceu no dia 24.

Ele foi o primeiro colocado ao saltar a marca de 1.78. “Estou feliz com meu resultado, pois é a primeira competição do ano. Estou seguindo o cronograma de treinamento para as próximas competições melhorar meu resultado”, disse.