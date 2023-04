Encontro de mulheres tratou sobre empoderamento

O Espaço Mais Cultura, no Jardim Novo Mundo, recebeu um evento voltado a mulheres empreendedoras no último sábado, dia 25. Este é o terceiro encontro organizado pela microempreendedora Giovana Carvalho e reuniu mais de 50 pessoas.

Com o tema ‘Como acabar com a dependência emocional: Técnicas de Inteligência Emocional’, o evento teve os palestrantes Mauro Reis e Ana Cláudia. Além da palestra de inteligência emocional, aconteceram dois cursos gratuitos, sendo de aplique em cabelos afro e tapetes de barbantes, com 20 vagas em cada um.

À Gazeta de Vargem Grande, Giovana contou que pensou em realizar esses encontros por ter vontade de ajudar as mulheres a ter independência e apoio. “Será abordado o empoderamento feminino, nas áreas de saber mais sobre nossos direitos, ser melhor representada em todos os setores”, disse.

Cursos

De acordo com a microempreendedora, será realizada uma reunião para definir o próximo evento e, enquanto isso, os preparativos para os cursos que acontecerão aos sábados estão a todo vapor.

As inscrições para os cursos ‘Mega Hair em cabelos afro e outros’ e ‘Crochê em tapetes’ já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (19) 98162-5845 e seguem até o dia 7 de abril, as vagas são limitadas. Com início após a Páscoa, os cursos serão aos sábados, das 14h30 às 16h30, no Espaço Mais Cultura.

Segundo Giovana, o material para os cursos foi doado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que também cedeu o espaço para os cursos e para os encontros.