Evento de Mini-Handebol será em abril

O Departamento de Esportes e Lazer realizará o Festival Tiradentes de Mini-Handebol em 20 de abril. Segundo a prefeitura, deverá contar com a participação de mais de 100 crianças matriculadas na modalidade pelo Projeto Atletas Nota 10 no Centro Educacional Esportivo Nicola Ranzani, no Jardim Santa Marta.

Os interessados em participar do Festival deverão comparecer no local no dia 20 de abril a partir das 13h. O evento, de acordo com a prefeitura, será realizado no local pela quantidade de alunos matriculados naquele núcleo, que contém cerca de 65 alunos.