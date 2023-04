Judô Bushido conquistou cinco medalhas na Copa São Paulo

A Associação e Projeto Social Judô Bushido participou da Copa São Paulo Aspirante no último sábado, dia 25, que aconteceu em São Bernardo do Campo (SP). A Copa São Paulo é organizada pela Federação Paulista de Judô e teve a participação de mais de 130 agremiações.

Na ocasião, o Judô Bushido contou com 27 atletas desde o sub 11 ao adulto e conquistou duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata e uma medalha de bronze. A equipe também ficou com o troféu de oitava colocada na classificação geral.

Maria Eduarda Taú e Beatriz Pessoa Menossi levaram as medalhas de ouro no sub 18. As medalhas de prata foram conquistadas por Gerson Teixeira do sub 21 e Isadora Agnoli do sub 15. A atleta Lavinia Lopes, do sub 15, ganhou a medalha de bronze.

Os judocas João da Costa, Hilton Barbosa, Alice Oliveira e Gabriele Ramos também disputaram a medalha de bronze, mas não conseguiram conquistá-la.

O sensei Daniel Garcia comentou sobre o campeonato. “Estão todos de parabéns, medalhistas ou não, eles enfrentaram uma das competições mais difíceis do judô paulista e representaram muito bem nossa associação, a cidade de Vargem Grande do Sul e a Oitava Delegacia Oeste de Judô”, disse.

“Agradecimentos a diretoria Bushido em nome da presidente Val Taú, aos pais e mães que nos acompanham e sofrem e torcem muito pelos nossos guerreiros. Agradecimentos ao sensei Gabriel Casagrande e ao judoca Gustavo Tabet que trabalharam como árbitros, aos senseis Rafael Casagrande e Duda Fermoselli que me ajudaram muito como técnicos auxiliando os judocas nas áreas de luta”, completou.

Daniel também agradeceu aos parceiros Aline Guerreiro, Lukinha Aliende e Fernando Nones, ao diretor do Departamento de Esportes Luís Carlos Garcia, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e à prefeitura.