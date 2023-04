Lucas conquista medalhas em campeonatos de powerlifting

Lucas Brun Pereira, atleta vargengrandense de powerlifting, participou de duas das mais importantes competições da modalidade em março e conquistou bons resultados nos dois torneios, somando mais medalhas em sua carreira.

No dia 4, ele disputou o Campeonato Brasileiro de Powerlifting Clássico 2023, que foi realizado na Sociedade Recreativa de Esportes, a Recra, em Ribeirão Preto. O torneio contou com a participação dos melhores atletas do Brasil e serviu como seletiva para os eventos internacionais da Federação Sulamericana de Powerlifting e da Federação Internacional de Powerlifting.

Lucas contou à Gazeta de Vargem Grande que nessa competição o atleta compete nos três movimentos do powerlifting, que são o agachamento, supino e terra. “Nesse campeonato, disputei contra atletas muito fortes e com muito esforço consegui conquistar o terceiro lugar”, contou o atleta. “Foi uma das competições mais difíceis que eu disputei”, avaliou.

Pouco tempo depois, no dia 19 de março, o atleta participou novamente de uma disputa bastante acirrada, o Campeonato Brasileiro de Supino, realizado no Clube Atlético Paulistano, em São Paulo. “Eu optei por competir também no Brasileiro de Supino em São Paulo, com pouco tempo de descanso e bem fadigado ainda do campeonato anterior”, comentou o atleta. Ainda assim, Lucas fez bonito na capital. “Consegui disputar o campeonato em boa forma e com qualidade, conseguindo o segundo lugar na minha categoria”, disse.