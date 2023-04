Muita ação no Judô Jita Kyoei

A Associação Jita Kyoei de Judô divulgou o balanço de suas atividades realizadas no último mês de março, que foi bastante movimentado, conforme informou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela equipe.

Uma das primeiras ações foi o lançamento do novo logotipo da Jita Kyoei. A nova marca foi lançada para comemorar os 10 anos de fundação do Judô Jita Kyoei. O novo logo chamado, A Carpa, vem para os próximos 10 anos cheio de referências e simbologias, conforme explicou o sensei.

Ainda em março, judocas da Jita Kyoei participam de Módulo de Arbitragem e de Oficiais técnicos realizado pela 8ª Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô. Foram 18 participantes, entre técnicos, árbitros e oficiais técnicos. “Neste quesito, a equipe Jita Kyoei é referência regional”, observou Marco.

Foi também realizado o 1° Torneio Interno Jita Kyoei de 2023. Com a participação de mais de 60 alunos, o evento ofereceu medalhas a todos os participantes e teve como objetivo unir todos os núcleos do Projeto Social Jita Kyoei de Judô para uma maior interação entre os atletas dos polos.

O grupo Jita Kyoei conquistou três medalhas na Copa São Paulo de Judô, sendo duas de ouro e uma de bronze, neste que é considerado o maior evento da modalidade da América Latina. A Copa São Paulo foi disputada em São Bernardo do Campo e contou com mais de 4.100 inscritos, de mais de 80 associações, clubes e agremiações.

João Paulo Rotta da Silva conquistou a medalha de ouro ao ser campeão no Sub 18 meio médio. O outro ouro foi para Lucas Gabriel da Costa dos Santos, que foi campeão no Sub 18 ligeiro. A medalha de bronze foi conquistada por Rovilson Lima Junior, no adulto pesado.

A equipe agora se prepara para disputar o Torneio Clube de Judô, de Poços de Caldas, neste sábado, dia 1º de abril. Em seguida, no dia 15, participam da Copa Hortolândia. Fechando o mês, no dia 29, será realizada a Copinha Jita Kyoei.

“Com todos esses resultados e com todas essas atividades, conseguimos manter a equipe Jita Kyoei de Judô sempre entre os melhores resultados do Estado de São Paulo. Nosso objetivo sempre foi criar campeões dentro e fora dos tatames”, comentou o sensei Marco Lodi.

As aulas gratuitas ocorrem todas as terças, quintas e sextas-feiras, no pátio debaixo da Escola Alexandre Fleming. São oferecidas aulas para crianças a partir dos 5 anos, para adolescentes, jovens e adultos.

Para fazer parte da equipe Jita Kyoei, o interessado deve enviar uma mensagem de Whatsapp para o número (19) 98938-3666 e marcar a primeira aula.