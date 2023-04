Traficava drogas em Buenos Aires foi presa em Rio Pardo

A Polícia Civil de São José do Rio Pardo prendeu na tarde de quarta-feira, dia 29, uma mulher de 26 anos acusada de tráfico de drogas no bairro Buenos Aires.

De acordo com o Portal Rio Pardo, os policiais civis diligenciaram ao imóvel da acusada para o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 10ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Pardo, com especial atenção para a localização de substâncias entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Na busca pelo interior da residência, as equipes localizaram um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente um quilo, uma porção de tamanho razoável de Haxixe, uma porção de tamanho razoável de maconha, uma pedra de crack, quatro porções de cocaína, duas folhas com forte odor químico aparentando ser droga sintética, diversos pontos da droga conhecida como K4, balança de precisão e inúmeras embalagens plásticas, normalmente utilizadas para o acondicionamento de substâncias entorpecentes.

As drogas estavam escondidas no sofá, armários e gavetas em vários cômodos da casa. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante delito.