ExpoGuaçu espera mais de 100 mil pessoas no evento deste ano

A tradicional Festa do Peão de Mogi Guaçu, a 22ª edição da ExpoGuaçu, será realizada de 14 a 22 de abril. A festa, promovida pela Sâmor Promoções e a JR4 Produções com apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu, vai acontecer em área próxima ao Buriti Shopping entre as Avenidas Rodrigo Mazon e Brasil.

Os ingressos serão disponibilizados para venda através do site www.expoguacu.com.br e mais de 100 mil pessoas são esperadas. Serão, ao todo, cinco dias de shows, rodeio profissional, bailes country e praça de alimentação.

No dia 14 de abril, a dupla Zé Neto & Cristiano abre a programação, que terá ainda Ana Castela e Gustavo Mioto, no dia 15. A festa, então, será retomada no dia 20 de abril, véspera de feriado, com o DJ Alok.

No dia 21, Feriado de Tiradentes, outras duas apresentações: Guilherme & Benuto e Thiaguinho e no dia 22, Jorge & Mateus, responsáveis pelo encerramento da edição.

Os ingressos têm preços diferenciados para pista, área vip, camarote, camarote lounge e camarote open bar e open food. Os valores variam de R$ 50 a R$ 290. Mais informações pelos telefones (19) 97155-2836 e (19) 3861-7032.