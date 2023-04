Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Davi Elias Marcondes, aos 46 anos de idade, no dia 25 de março. Deixou os pais José Antônio e Maria Antônia; os filhos Gustavo, Júlia e Leonardo; a neta Raquel; e o irmão Marcelino. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Dalmiro Germano (Pelé), aos 65 anos de idade, no dia 25 de março. Viúvo de Maria Elisabete; deixou a filha Marcela; neto; e genro. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marilena Gonçalves da Silva (Preta), aos 49 anos de idade, no dia 29 de março. Deixou o pai José Fernando; o marido José Carlos; e as filhas Débora, Danieli e Marleidi. Foi sepultada no dia 29 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sirley Villas Boas, aos 62 anos de idade, no dia 29 de março. Solteira; deixou os filhos Gustavo e Tiago; a nora Fabíolla; e os netos Lorenzzo e Giovanna. Foi sepultada no dia 29 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Helena Tomaz, aos 74 anos de idade, no dia 30 de março. Solteira; deixou os irmãos Ivo Tomaz e Carlos Tomaz; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Amália Costela Milanês, aos 85 anos de idade, no dia 30 de março. Foi sepultada no dia 31 de março, no Cemitério da Saudade.

Davi

Faleceu Davi Elias Marcondes, aos 46 anos de idade, no dia 25 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Dalmiro

Faleceu Dalmiro Germano (Pelé), aos 65 anos de idade, no dia 25 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Sirley

Faleceu Sirley Villas Boas, aos 62 anos de idade, no dia 29 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Amália

Faleceu Amália Costela Milanês, aos 85 anos de idade, no dia 30 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Helena

Faleceu Maria Helena Tomaz, aos 74 anos de idade, no dia 30 de março. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Joanna Baptiston Malaquias, aos 88 anos de idade, no dia 11 de março. Deixou os filhos Marco Antônio, José Luiz, Aparecido Célio, Sérgio Aparecido, Regina e Cristina; e netos. Foi sepultada no dia 11 de março, no Cemitério de Casa Branca.

Faleceu Elza Rodrigues de Oliveira, aos 87 anos de idade, no dia 13 de março. Deixou os filhos José Carlos, Djalma e Patrícia; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio José Scapin, aos 83 anos de idade, no dia 17 de março. Deixou a esposa Célia; e os filhos Romeu, Rubens e Daniela. Foi sepultado no dia 17 de março, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu José Roberto Rodrigues, aos 50 anos de idade, no dia 21 de março. Deixou as filhas Jaqueline, Joice e Jaina. Foi sepultado no dia 21 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida dos Santos Varise, aos 53 anos de idade, no dia 18 de março. Deixou a mãe Elza; e os filhos Renata, Regiane, Adriele e Rafael. Foi sepultada no dia 18 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito Justino, aos 82 anos de idade, no dia 18 de março. Deixou os filhos Zilda, Maria Cleuza, Rude, Isabel e Marilza. Foi sepultado no dia 19 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Geraldo Júlio Strazza, aos 74 anos de idade, no dia 21 de março. Deixou as filhas Vanda e Vilma. Foi sepultado no dia 21 de março, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Helena Serra Dutra do Nascimento, aos 95 anos de idade, no dia 25 de março. Deixou irmão; e cunhado. Foi sepultada no dia 26 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Oswaldo de Araújo, conhecido por Vado do Chevete, aos 80 anos de idade, no dia 28 de março. Deixou a irmã Vera; e os sobrinhos Guilherme, Gabriel e Luciana. Foi sepultado no dia 29 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Carmo Maneta Neto, aos 68 anos de idade, no dia 17 de março. Deixou a esposa Nilza de Fátima; e as filhas Camila e Carolina. Foi sepultado no dia 18 de março, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antônio Coutinho das Chagas, aos 74 anos de idade, no dia 18 de março. Deixou os filhos Divino, Anselmo, Fernando e Anderson; irmãos; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 19 de março, no Cemitério Municipal de Itobi.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.