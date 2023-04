Informatização da rede municipal de saúde avança

O sonho de todo diretor de Saúde é ver seu departamento informatizado, com os tradicionais fichários aposentados e com uma maior agilidade no atendimento dos pacientes, com todo o histórico dos doentes no computador e o médico e demais profissionais da saúde podendo acompanhar as doenças dos mesmos e também os medicamentos que tomam e as consultas que já realizou nos vários postinhos e outros departamentos do setor de saúde.

Para os usuários dos serviços municipais de saúde, a informatização do setor só traz benefícios, sabendo que todo seu histórico está preservado, com os profissionais monitorando os casos de cada um, diminuindo o tempo na fila de espera, pois aumenta a capacidade de atendimento aos pacientes, dentre outras melhorias.

O emprego do computador na rede municipal de saúde facilita coletar, armazenar e processar as informações, auxiliando no tratamento dos pacientes. Com isso, há possibilidade de liberar mais profissionais do setor, como enfermeiros, das atividades burocráticas, que terá mais tempo para se dedicar à assistência dos doentes como um todo.

O quanto anda a informatização da rede municipal de saúde de Vargem Grande do Sul já foi objeto de discussão na Câmara Municipal, com o vereador Paulo Cesar da Costa (PSB) questionando durante a palavra livre o uso dos tradicionais fichários ao invés de ter um sistema já completamente informatizado, onde o histórico dos pacientes esteja em programas que possam ser acessados pelos médicos em qualquer um dos postinhos de saúde e também no posto de Pronto Atendimento (PPA).

Paulinho citou como exemplo que um paciente é atendido no posto de Saúde de um bairro e no mesmo dia procura outro posto de saúde em outro bairro e os médicos que o atenderam não tem conhecimento dos fatos, dos problemas de saúde que o doente apresenta e nem as medicações que está tomando, uma vez que cada posto teria um fichário do mesmo e se as consultas fossem informatizadas, os médicos saberiam que o paciente já tinha passado anteriormente por um outro posto de saúde.

Também já foi motivo de discussão entre os vereadores, um paciente que procurou um postinho de saúde e teve sua ficha perdida, o que gerou várias reclamações a respeito, inclusive da demora no atendimento pelo ocorrido. Se o sistema fosse devidamente informatizado, a ficha do doente estaria nos programas de computador e não seria perdida, evitando todo o constrangimento causado.

Com o tema da informatização da saúde municipal em pauta, o jornal Gazeta de Vargem Grande enviou para a Assessoria de Comunicação da prefeitura municipal no dia 7 de março, várias perguntas para realizar a matéria, que foram respondidas nesta semana, dia 30 de março.

Ainda para compor a matéria, a reportagem visitou a diretora de Saúde Marilena Zan no início do mês de março, colocando-a a par das perguntas e também outros postinhos de saúde para obter mais informações e ficou aguardando as respostas que seriam enviadas pela Assessoria de Comunicação.

Dentre as perguntas formuladas, o jornal queria saber qual o estágio da informatização nas redes municipais de saúde, se utilizava alguma plataforma do governo federal, se a rede municipal ainda utiliza de fichários para os dados dos pacientes, qual o número de computadores existente na rede, se eram suficientes, se havia um projeto para informatização total do departamento de Saúde, quantos funcionários trabalham especificamente nesta área, qual a empresa responsável pela informatização do departamento de Saúde, dentre outras perguntas.

Sistema GovTEc foi implantado em todos os postinhos de saúde

Nas respostas que a Assessoria de Comunicação enviou ao jornal, após ouvir os profissionais das respectivas áreas, foi informado que o Departamento de Saúde está informatizado com o sistema de saúde GovTec, da empresa SONNER, que foi implantado em todas as unidades de saúde do município.

“Desta forma toda a rede municipal de saúde, inclusive todas as Equipes de Saúde da Família-ESF, encontram-se informatizadas, utilizando um sistema de gestão de saúde pública que contempla todos os processos envolvidos no seu atendimento tais como; agendamento de consultas, atendimento ambulatorial, dispensação de medicamentos, vacinas. As equipes foram treinadas para o cadastro de pacientes, atendimento médico, atendimento de enfermagem, visita domiciliar, vacinação, etc”, respondeu a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.

Segundo apurou o jornal, a prefeitura utilizava diversos sistemas de governo que não eram integrados, com a integração via sistema E-Sus, praticamente todas as informações são enviadas para o Ministério da Saúde por ele, porém, a Prefeitura registra todas os procedimentos e ações no sistema da GovTec e mensalmente envia a produção utilizando o E-Sus, que faz a conexão com o Ministério. O município também utiliza uma plataforma do Governo Federal que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) apenas para transmissão de dados da atenção básica (e-SUS).

Ainda, segundo a Assessoria de Comunicação, são utilizados e armazenados os prontuários dos pacientes de forma física, por questões legais, porém, mais de 80% dos atendimentos são registrados de forma eletrônica. Os registros que ainda não são feitos eletronicamente são em virtude de atual substituição do Sistema de Gestão cuja implantação ainda está em curso, a expectativa é que, do ponto de vista de software, chegue a 100% até o final do ano. O município também utiliza uma plataforma do Governo Federal que é o PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão apenas para transmissão de dados da atenção básica (e-SUS).

Rede tem cerca de 150 computadores

Para atender toda a demanda que a informatização da rede municipal de saúde precisa, atualmente são utilizados aproximadamente 150 computadores, a maioria deles foi adquirida nos últimos anos respondeu a Assessoria. Disse que houve um grande avanço e investimento nessa área, tanto com equipamentos novos como implantação de sistemas, melhorando expressivamente o atendimento prestado à população em consultas e exames, busca por prontuários e laudos com exames de imagens, sendo que o município possui três técnicos de informática que prestam serviço para o Departamento de Saúde.

A empresa responsável para gerir o sistema de informatização da saúde municipal é a Sonner com o sistema GovTec, sendo que ela especificamente fornece o software de gestão do município, mantendo um técnico para o suporte e treinamento. O aspecto de hardware, rede, são a cargo da divisão de Informática municipal que conta com os três servidores.

Finalizando, a Assessoria de Comunicação informou que o Sistema de Software foi uma grande conquista para o município, uma vez que o sistema proporciona maior rapidez, maior confiabilidade nos dados inseridos, inserção dos pacientes no sistema de forma completa.

Ainda faltam melhorias

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande visitou algumas instalações de saúde do município e pode constatar que embora esteja bem adiantada a parte de informatização da rede municipal de saúde, ainda precisa evoluir muito. Além do uso dos antigos fichários, um dos problemas apresentados é que enquanto alguns médicos utilizam o programa que foi recentemente implantado, outros ainda estariam tendo dificuldades de se adaptar ao programa, preferindo escrever à mão o prontuário.

Também citaram alguns funcionários da rede que falta a presença mais constante de um técnico da empresa na cidade para tirar todas as dúvidas e que o programa precisa de aperfeiçoamento. Disseram por exemplo, que com relação aos exames de imagens solicitadas, ainda o sistema não acusa, o que obriga os servidores a buscarem informações no SUS. Também disseram da necessidade de aperfeiçoar as assinaturas digitais.

Com relação às máquinas, afirmaram que muitas são antigas e lentas, faltando a devida manutenção, o que leva a muitas críticas, principalmente dos médicos, que reclamam que tem de dar mais atenção à máquina que aos pacientes. Que o ideal seria fazer a manutenção preventiva.

Disseram que como o sistema foi implantado há pouco tempo, ele está em aprimoramento, faltando melhorar o agendamento dos pacientes, por exemplo, mas que não tem mais como retroceder e o caminho para agilizar os atendimentos aos pacientes, é melhorar e investir cada vez mais em informática na rede municipal de saúde ligado ao e-SUS.