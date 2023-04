Prefeito participou de Marcha dos Municípios em Brasília

Aconteceu nesta semana a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, de segunda-feira, dia 27, a quinta-feira, dia 30. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) participou do evento na terça-feira, dia 28, e na quarta-feira, dia 29, junto com o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB). Ambos retornaram à cidade na quinta-feira, dia 30.

Mais de 3 mil prefeitos estiveram no evento, a fim de reivindicar uma melhor distribuição das receitas do Pacto Federativo. Em uma publicação em suas redes sociais, o prefeito pontuou que nos últimos anos os municípios obtiveram importantes conquistas, mas longe de atender as necessidades das suas respectivas populações.

Bons frutos

À Gazeta de Vargem Grande, o prefeito pontuou que a Marcha tem como objetivo fomentar o debate sobre a autonomia municipal, a descentralização do poder e o fortalecimento dos municípios brasileiros.

Ele comentou sobre os frutos colhidos na ida à Brasília. “Participamos de palestras, ouvimos especialistas em diversas áreas, audiências com diversas autoridades, entre outras ações. Participamos de uma importante reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no anexo do Palácio do Planalto que certamente trará benefícios, num futuro próximo, para nossa Vargem Grande do Sul”, disse.

Conforme informou, ele também esteve com diversos deputados parceiros do município. “No qual estreitamos os laços para que possamos trazer mais recursos para o município. Nossa expectativa é que a viagem possa dar bons frutos”, completou.

Marcha dos Municípios

Quando mais de dois mil prefeitos desembarcaram em Brasília em maio de 1998 para a primeira edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a relação de diálogo entre os representantes locais e da União era bem diferente. Munidos de uma lista de 13 reivindicações principais, os gestores locais, comandados pelo presidente da CNM e idealizador da Marcha, Paulo Ziulkoski, foram do Congresso Nacional até o Palácio do Planalto, sede do governo federal.

A Marcha se consolidou como o maior evento político da América Latina em número de autoridades. Hoje, os prefeitos recebem as autoridades dos três Poderes para ouvir as reivindicações e lutar por um pacto federativo mais justo e que possibilite aos gestores locais oferecerem melhores serviços à população.

Encontro com Alckmin

Em sua ida à Brasília, o prefeito Amarildo também esteve em reunião com o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB), juntamente com prefeitos da região.

Na época da eleição, antes do segundo turno, a declaração do prefeito Amarildo durante reunião realizada em Mogi Mirim em outubro a favor da candidatura de Geraldo Alckmin, vice de Lula, caiu como uma bomba nos meios políticos de Vargem Grande do Sul e repercutiu nas redes sociais com a maioria dos internautas criticando a atitude do prefeito.

Amarildo começou dizendo que Alckmin é cidadão vargengrandense e falou da gratidão que deve ao ex-governador de São Paulo por tudo que ele fez durante os anos que governou o Estado. Por fim afirmou “governador, só vim aqui para dizer que dia 1º de janeiro estarei lá em Brasília, na sua posse como vice-presidente do Brasil”. O prefeito foi ovacionado pelos presentes.

Em entrevista ao jornal no início de janeiro, o prefeito relatou que não compareceu nem na posse do presidente e vice-presidente, e nem na posse do governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), e que, independentemente dos partidos, torcia para que ambos os eleitos, o do Estado e o Federal, fizessem um bom governo.