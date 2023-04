Renovias investiu mais de R$ 160 mil em Vargem em 2022

A Renovias, concessionária que completa 25 anos de operação no próximo dia 15 de abril, destinou mais de R$ 29 milhões aos 15 municípios integrantes da malha viária da concessionária em 2022. Deste montante, pouco mais de R$ 27 milhões são provenientes do recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS) e cerca R$ 2 milhões para projetos e entidades sociais, com a doação e patrocínios através de leis incentivadas.

Os recursos aumentam a arrecadação das cidades da região, tornando possível o investimento de infraestrutura urbana e em setores mais urgentes, para cada município. Os recursos são destinados aos cofres municipais mensalmente e contribuem com as demandas locais. Desde o ano 2000, já foram repassados mais de R$ 329 milhões em ISS para os municípios da região. O valor do repasse considera a extensão do trecho das rodovias em cada município.

“A Renovias, nestes 25 anos de operação, entende a responsabilidade que tem junto às comunidades lindeiras e realiza, além das obrigações legais e previstas no contrato de concessão, doação de recursos incentivados para instituições sociais que se dedicam ao cuidado às crianças e adolescentes, além da população idosa”, destaca o presidente da concessionária, Rogério Cezar Bahú.

Valores

Como informado, cada cidade recebe conforme a extensão da rodovia na área do município. Assim, em 2022, Vargem Grande do Sul recebeu R$ 169.562,39 do recolhimento do imposto. Itobi foi contemplada com R$ 110.755,37, São João da Boa Vista com R$ 1.646.735,58 e Casa Branca com R$ 5.955.881,82.