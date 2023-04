Rio Pardo Exposhow elege sua corte para 2023

Com a avaliação de um júri, foram realizadas na última quinta-feira, dia 30 de março, as escolhas da rainha e princesas da edição 2023 do RPES. O evento aconteceu no Seu Divino Bar em São José do Rio Pardo e contou com o show de Matheus Jorente.

Para a escolha, compareceram ao evento as 10 finalistas escolhidas por uma votação aberta ao público geral. Durante o desfile, as candidatas esbanjaram beleza e simpatia para o júri presente.

Ao final do concurso, quatro meninas receberam os tão desejados cargos e a emoção tomou conta da festa. Após grande expectativa, a coroação de rainha ficou com a riopardense Larissa Candido, já o título de 1ª princesa ficou com Taynara Paiva, moradora de Alterosa (MG), enquanto a riopardense Isabela Costa foi eleita a 2ª princesa. E para finalizar, a Karoll Prado, também de São José do Rio Pardo, recebeu o título de Miss Simpatia. E assim, o Rio Pardo Exposhow tem sua corte formada.

RPES 2023

A 16ª edição do Rio Pardo Exposhow já tem data marcada para agitar toda a região de São José do Rio Pardo. A programação acontece de 5 a 13 de maio com atrações para o público, como shows, feiras e exposições.

Com nomes de grandes sucessos compondo a grade de artistas que estarão presentes, este ano, a organização da festa espera receber mais de 60 mil pessoas por dia. “Esse grande número de atrações no recinto só é possível através de uma megaestrutura. Um público de padrão cada vez mais exigente e formado por faixas etárias distintas pede muita funcionalidade, diversão e lazer em um só local”, destacou Guilherme Flamínio, proprietário do evento.

Shows

Na sexta-feira, dia 5 de maio, a abertura será comandada pela dupla Hugo & Guilherme, Victor Miranda e DJ GBR. No sábado, dia 6 de maio, é a vez de Diego & Victor Hugo e Dennis DJ dominarem o palco.

As atrações voltam na segunda seguinte, na sexta-feira, dia 12 de maio, com Ícaro & Gilmar, Pedro Sampaio e Renato & Giovaneli. E para encerrar a edição, no sábado, dia 13 de maio é a vez de Maiara & Maraisa, Neto & Henrique, Locos e Luiz Miguel & Daniel.

Outras atrações

Voltado para produtores rurais, o evento reúne em sua programação provas com animais e exposições, além da tradicional competição de Rodeio e Team Penning. Além dos shows, disputas e atividades, a Exposhow oferece uma estrutura de alimentação para os visitantes, com restaurantes e barracas com opções gastronômicas da região.