Rio Pardo Exposhow reúne grandes artistas na programação

A 16ª edição do Rio Pardo Exposhow já tem data marcada para agitar toda a região de São José do Rio Pardo. A programação acontece de 05 a 13 de maio com atrações para o público, como shows, feiras e exposições.

O evento tem variedade de ingressos para todos os bolsos. O preço varia de acordo com os setores, com a disponibilidade entre 30,00 e 150,00. Para adquirir o seu ingresso, clique https://www.rpes.com.br/

Com nomes de grandes sucessos compondo a grade de artistas que estarão presentes, este ano, a organização da festa espera receber mais de 60 mil pessoas por dia. “Esse grande número de atrações no recinto só é possível através de uma megaestrutura. Um público de padrão cada vez mais exigente e formado por faixas etárias distintas pede muita funcionalidade, diversão e lazer em um só local”, destacou Guilherme Flamínio, organizador do evento.

Shows

No dia 5, sexta-feira, a abertura será comandada pela dupla Hugo & Guilherme, Victor Miranda e DJ GBR. No dia 6, sábado, é a vez de Diego & Victor Hugo e Dennis DJ dominarem o palco.

As atrações voltam na segunda seguinte, no dia 12, sexta-feira, com Ícaro & Gilmar, Pedro Sampaio e Renato & Giovaneli. E para encerrar a edição, no dia 13, sábado, é a vez de Maiara & Maraisa, Neto & Henrique, Locos e Luiz Miguel & Daniel.

Outras atrações

Voltado para produtores rurais, o evento reúne em sua programação provas com animais e exposições, além da tradicional competição de Rodeio e Team Penning.

Além dos shows, disputas e atividades, a Exposhow oferece uma estrutura de alimentação para os visitantes, com restaurantes e barracas com opções gastronômicas da região.