Alunos participaram de lançamento de livro

O livro de poesias da multiartista sanjoanense Silvia Ferrante, intitulado Fluir, foi lançado na sexta-feira, dia 24, em Vargem Grande do Sul, na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto. Na ocasião, alunos das escolas estaduais Achiles Rodrigues, Alexandre Fleming e Gilberto Giraldi estiveram presentes.

O livro é resultado de um projeto que foi contemplado pelo edital 18/2022 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo. Além da publicação do livro, o projeto conta com uma série de ações que propõem um diálogo com o público e a distribuição gratuita de 500 exemplares para escolas e bibliotecas públicas de 15 cidades da região, inclusive Vargem, com o intuito de divulgar a leitura e incentivar novos leitores.

À Gazeta de Vargem Grande, Silvia comentou como está sendo o lançamento dos livros nas cidades da região. “Está sendo uma experiência muito gratificante porque a gente tem sentido essa participação dos jovens, né? O que eu falo foi bem voltado pros estudantes do ensino médio e eu acho que foi muito assertivo porque os jovens prestam atenção e questionam”, disse.

“Um jovem disse que eu estava pegando pesado e eu disse que não, que estou mostrando uma realidade que estão deixando escorrer pelas mãos. E, antes que fique tarde, precisamos tentar resgatar um pouco, disse que eles estão perdendo para a internet. Então está sendo muito positivo”, completou.