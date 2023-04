Gente e Fatos

Fernando

Em São Paulo, o administrador de empresas Fernando Longuini Milan Sartori celebra seu aniversário neste domingo, dia 2, junto a esposa Letícia e ao filho Antônio. Foto: Arquivo Pessoal

Moacyr e Cristina

O diretor de finanças da prefeitura Moacyr Rosseto, celebra seu aniversário neste domingo, dia 2, e na segunda-feira, dia 3, é a vez de sua esposa Cristina de Paz Laurindo Falcão Rosseto aniversariar. Os parabéns ficam por conta dos filhos Danutta e Otávio, das netas Maria Clara, Antonella e Melissa, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Paula

Completando 17 anos nesta terça-feira, dia 4, Maria Paula Lopes Valim recebe os parabéns de toda família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

João Lucas

O estudante de medicina na Unifacef – de Franca, João Lucas de Almeida Denadai Campos celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 3, recebendo os parabéns dos pais Ana Cláudia e dr. Eduardo, da namorada Sofia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Nascimento de Davi

Davi Pereira Guerra, filho de Jéssica Eduardo Pereira Guerra e do atleta paralímpico profissional Paulo Giovane Gindro Guerra, nasceu na última segunda-feira, dia 27, na maternidade do Hospital de Caridade, pesando 3.560 kg e medindo 52 cm. Seu nascimento trouxe muita alegria aos pais, aos irmãos Miguel Henrique e Emanuelly e aos avós Elias, Edna Maria, José e Maria Célia. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Carolina

A assistente social Ana Carolina Borges João Mestrinel troca de idade na terça-feira, dia 4, quando recebe os parabéns do marido, de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luis Teixeira

Luís Henrique Teixeira, representante comercial do Café Pacaembu, comemora a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 7, quando recebe as felicitações da esposa Lucimar, do enteado Vitor, da mãe Sílvia, da irmã Lúcia, do cunhado Marco e dos sobrinhos Victor e Anna Cecília. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudio Henrique

Em São Paulo, o corretor imobiliário Cláudio Henrique Alves Nogueira celebra seu aniversário na quinta-feira, dia 6, quando recebe as felicitações dos pais Raquel e Cláudio, das irmãs Camila e Laís, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria José

A depiladora Maria José de Faria Carvalho celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos do marido Barbosa, da neta Maria Helena dos amigos e clientes. Foto: Arquivo Pessoal

Batizado de Lucas Expósito Cossi

Lucas Expósito Cossi, filho de Marcela Gonçalves Expósito Cossi e Vinícius Cossi, recebeu o sacramento do batismo em cerimônia celebrada no último domingo, dia 26, pelo padre André Luiz Fernandes Nunes na Igreja Matriz de Santa Luzia. Ele teve como padrinhos de batismo Rafaela Gonçalves Expósito e Roger Manzotti e como padrinhos de consagração Fernanda Gonçalves Expósito e Tabajara Francisco Ramos Santos. O garotinho é neto de Mara Gonçalves e Fernando Expósito, e também de Solange Cossi e Demétrius Cossi. Fotos: Lucas Tabarin Fotografias

Francisco

Em Vitória da Conquista, o casal Helena de Paiva Ligabue e Eduardo Yuri Tatai prepara com todo carinho, a comemoração do aniversário do filho Francisco, nesta terça-feira, dia 4, que neste ano apaga sua 4ª velinha com ajuda do irmãozinho João. Francisco recebe ainda os parabéns dos avós Fátima, Tadeu, Arlete e Getúlio, dos tios e primos. Foto: Arquivo Pessoal

Éder

O vendedor Éder Aparecido Siqueira celebra a chegada dos seus 39 anos neste sábado, dia 1º. A frente das felicitações estão a mãe Neuza, a irmã Daiana, o padrasto Vilmar, os familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Marcos

O funcionário público Marcos Zocolatto faz aniversário na terça-feira, dia 4, quando recebe os parabéns da esposa Juliana, da filha Vitória, junto na foto, da sogra Elenita, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Laura

A manicure Ana Laura Eduardo de Carvalho Corrêa brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 2, junto ao marido Anderson, aos pais Rose e Edivaldo, aos irmãos Tales e Valentina, a avó Marli e a sogra Helena. Foto: Arquivo Pessoal

Márcia

Em Campinas onde reside, a assistente administrativo Márcia Aparecida de Paiva troca de idade na sexta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos das filhas Gabriela e Júlia, do neto Miguel, dos genros, de seus pais, irmãos e sobrinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Eunice

Eunice Aparecida de Melo Gamba completa 70 anos de idade na quarta-feira, dia 5, quando recebe o carinho do marido Wilson, dos filhos, netas, genros, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Graziele

Graziele Budri Adão troca de idade neste domingo, dia 2, recebendo os cumprimentos dos filhos, dos familiares e da equipe do supermercado Bella Vista. Foto: Arquivo Pessoal

Paulino

Paulino Carozi completa 88 anos de idade neste domingo, dia 2, ladeado pelo carinho dos filhos, com quem divide a foto, de toda a família e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Otávio

O engenheiro Otávio de Figueiredo Falcão Rosseto brinda a chegada da nova idade na terça-feira, dia 4, recebendo as felicitações da filha Maria Clara, dos pais Moacyr e Cristina, da irmã Danutta e das afilhadas Melissa e Antonela. Foto: Arquivo Pessoal

Carolina

Na quinta-feira, dia 6, Carolina de Cássia Mesquita da Silva comemora seu aniversário e recebe os parabéns do marido Diogo, da filha Ana Lívia, dos pais Maria e Cássio, dos sogros Célia e Pedro e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Robson

O empreendedor Robson Schiavo celebra seu aniversário neste sábado, dia 1º, recebendo os cumprimentos do filho Cauã, do irmão Emerson, da cunhada Mariana e da sobrinha Maria Laura. Foto: Arquivo Pessoal

Lucinha

Maria Lúcia Miranda, diretora de um colégio de enfermagem – Visão, em São Carlos, troca de idade na quinta-feira, dia 6, quando recebe as felicitações dos filhos Pedro Henrique e Artur, dos netos e noras. Foto: Arquivo Pessoal

Gabriel

O conferente Gabriel Henrique de Medeiros comemora seu aniversário neste sábado, dia 1º, recebendo as felicitações da mãe Madalena, dos tios Elaine e Luís, dos primos, do gerente César, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Elaine

Iniciando o mês com a nova idade, Elaine Cristina Andrade brinda neste sábado seu aniversário, recebendo os cumprimentos de seus familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Natália

A professora e empresária Natália Hilário Camillo brinda a mudança de idade neste sábado, dia 1º, recebendo os cumprimentos do marido, da mãe, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Murillo

O advogado Murillo Andrade aniversaria na quinta-feira, dia 6, quando recebe as felicitações da esposa Juliana e dos filhos João Pedro e Maria Luiza. Foto: Arquivo Pessoal

Padre Carlos Eduardo

Padre Carlos Eduardo Dobies da Paróquia de Sant’Ana, aniversariou na terça-feira, dia 28, quando recebeu os cumprimentos de toda a família, dos amigos e comunidade religiosa. Foto: Miguel Ângelo

Adriano

O cantor Adriano Ramos brinda a chegada da nova idade neste domingo, dia 2, recebendo as felicitações da esposa Fernanda, da filha Valentina, dos pais Crizaine e Ângelo e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Júlio e Pedro

No último dia 21, Júlio Morales celebrou a chegada dos seus 39 anos e na quinta-feira, dia 23, foi a vez de Pedro Augusto comemorar seu sétimo aniversário. Os parabéns ficaram por conta de Nayara, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Richard

O produtor de orgânicos Richard Geremias comemorou a chegada da nova idade na terça-feira, dia 28, quando recebeu as felicitações da esposa Joice, da filha Cecília, dos pais Rose e Zeca e da irmã Nicole, juntos na foto, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Eliane

Eliane Corali comemorou a chegada dos seus 56 anos no último sábado, dia 25, ladeada pelo carinho do marido Claudemir e dos filhos Ana Elisa e Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Milena

A advogada Milena Fiorini Martins comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 7, quando recebe os cumprimentos dos pais Sueli e José Geraldo, demais familiares e amigos

João

Na sexta-feira, dia 7, João Pedro Ronqui comemora seu aniversário de 17 anos e recebe os parabéns dos pais Gustavo e Josaine, da irmã Isabela, demais familiares e amigos