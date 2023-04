O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou um evento com porco à paraguaia no último domingo, dia 26, no Centro Pastoral São Benedito. Na ocasião, cerca de 340 pessoas estiveram presentes.

De acordo com o presidente do Rotary, José Geraldo Ramazotti, o objetivo foi atingido tanto na participação da comunidade quanto na qualidade do almoço.

Segundo o informado, o próximo evento será a tradicional feijoada, que está prevista para acontecer no mês de junho.

Fotos: Arquivo pessoal