Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Alcyr Pires Vermelho

Nascimento: 08/01/1906 – Muriaé – MG

Morte: 24/05/1994 – Rio de Janeiro – RJ

Atividades: Pianista e compositor

Aprendeu a tocar piano com a mãe ainda garoto, teve aulas com Amadeu Pacífico. Também tocava piano no cinema em Muriaé. Passou em concurso para bancário, sendo transferido para Carangola -MG, onde formou orquestra.

Trabalhou ainda em: Cataguases – MG, Rio Casca e Ubá.

Em Ubá estudou piano com a professora Ritinha (Tia de Ary Barroso).

Mudou-se para o Rio de janeiro em 1929, para trabalhar no Banco Comércio e Indústria. Tornou-se funcionário do Instituto de Aposentadoria e Previdência dos Bancários, onde permaneceu até se aposentar.

Em 1933 conheceu Lamartine Babo, que o aproximou do meio musical carioca.

No ano seguinte estreiou como pianista da Rádio Clube do Brasil. Em 1935, compôs o samba “Tic-tac do meu coração” em parceria com Valfrido Silva, sucesso na voz de Carmem Miranda. Com Ary Barroso, compôs “A casta Suzana”.

Em 1940, com Pedro Caetano compôs a canção “Vai dizer a ela”, gravada por Carlos Galhardo. No carnaval deste ano, “Dama das Camélias” composta com Braguinha é a vencedora do concurso de canções da prefeitura do Rio de Janeiro.

Em 1941 compôs com David Nasser o samba exaltação “Canta Brasil”, sucesso na voz de Francisco Alves.

É considerado um dos grandes melodistas da música popular brasileira.

Alcyr compôs ainda a melodia de “Onde o céu azul é mais azul”, com letra de Braguinha e Alberto Ribeiro.

Vermelho também gravou boleros como “Esmagando rosas”, com David Nasser.

Foi destacado compositor de samba canção, sendo “Laura (1957)”, em parceria com Braguinha considerado um dos melhores samba-canção de todos os tempos.

E com Jair Amorim compôs “Se alguém telefonar” no ano de 1958.

Obrigado Alcyr Pires Vermelho

Salve Alcyr Pires Vermelho!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho