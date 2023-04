Interesse Turístico

Após o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgar em suas redes sociais que o município tinha conquistado o título de município turístico, ele apagou a postagem. A Gazeta verificou que na verdade, foi publicado no Diário Oficial do Estado o Projeto de Lei nº 373 de 2023 que classifica Vargem como município de interesse turístico e não a lei. Mas, segundo apurou o jornal, a oficialização deve ser apenas questão de tempo. Em breve, o projeto deve se tornar lei e a cidade será incluída na relação de municípios de interesse turístico no Estado.

Atrações

O projeto de lei relaciona como alguns dos atrativos da cidade a Represa Eduíno Sbardellini, o Bosque Municipal, a Casa da Cultura, o Cristo Redentor, o Zoológico Municipal, a Via Crucis e o fato de que um trecho do Caminho da Fé passa por Vargem Grande do Sul. Apontou ainda que a cidade já teve parecer favorável dos grupos técnicos estaduais para a sua inclusão entre os municípios de interesse turístico. Essa classificação é uma das metas da prefeitura e o Departamento de Cultura e Turismo se empenha há muito tempo para conseguir esse objetivo.

Intérprete de libras

Na sessão da Câmara Municipal do dia 21 de março, a vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) cobrou o presidente da Casa de Leis Guilherme Contini Nicolau (MDB) sobre a implantação de um intérprete de libras nas sessões da Câmara, referente ao projeto de lei 124/2022, aprovado pelos edis em setembro de 2022.

Piso do magistério

Em um outdoor instalado na Rua David Bedin Neto, no conhecido Morro da Lori, os professores da rede municipal de ensino de Vargem Grande do Sul solicitam que o Poder Executivo pague o piso nacional do magistério, previsto em lei. Desde fevereiro os professores vêm se movimentando, a fim de cobrar o pagamento. Carreatas e participações em audiências já foram realizadas neste sentido.