Agentes comunitários realizaram curso técnico

Vargem Grande do Sul foi contemplada com vagas de curso técnico para os Agentes Comunitários de Saúde, no Programa Saúde com Agente, uma iniciativa do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Esse é o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato híbrido, metodologia na qual os estudantes vivenciam o processo de aprendizagem por meio das modalidades presencial e a distância, de forma integrada, onde agentes que já atuam na rede municipal de saúde estão tendo a oportunidade de se qualificar e aprimorar seus conhecimentos para melhor atender nossa população.

A modalidade presencial é mediada pelas preceptoras e enfermeiras de Vargem Katia de Cassia Faustino Sousa e Milena Maxima Sturaro, que hoje atuam na UBS Dr. Nabil Zarif.

Agentes da UBS Dr. Nabil Zarif – ESF XIII abordaram o tema higiene na creche Virgínia Lopes Ruiz com orientações, teatro e brincadeiras e também falaram sobre a dengue na EMEB Prof. Henrique de Brito Novaes com orientações, teatro e brincadeiras.

Os agentes da UBS Edward Gabrioli – ESF X abordaram o tema saúde da mulher na unidade com orientações, palestras e folders na sala de espera e trataram sobre os cuidados com os dentes na Creche Zinha Cordeiro com orientações, teatro e brincadeiras.

Na ESF XII – Dr. Fausto Ferraz, os agentes abordaram o tema dengue na EMEB Mário Beni e os agentes do ESF XIV – Dr. Benedito Martins abordaram o mesmo tema na EMEB Antônio Coury com teatro, brincadeiras e orientações.

Os agentes do ESF XIII – Dr. Arcelino Anadão abordaram o tema hábitos de vida saudável no Centro de Convivência do Idoso Lacordere Osório da Fonseca com orientações, acolhimento e dinâmicas.

Na ESF VI – Dr. Valério Sebastião Fernandes, os agentes abordaram o tema orientações de saúde na unidade com orientações, roda de conversa e esclarecendo dúvidas na sala de espera.

Durante o mês de março, as unidades desenvolveram ações de prevenção em creches, escolas, asilos e na própria unidade, contribuindo para informação e educação em saúde da população. De acordo com a Prefeitura Municipal, a ação teve muito empenho e dedicação dos agentes e também das escolas e instituições.

As enfermeiras Katia e Milena falaram sobre o curso. “Estamos muito felizes em ter essa oportunidade de troca com agentes de todas as unidades, estamos aprendendo muito com nossos debates, com a vivência de cada um, com a individualidade de cada posto, cada área, cada agente. Percebemos o quanto há diversidade de população, problemas, prioridades e formas de resolução, assim como para os alunos também temos aprendido muito e desenvolvendo novos olhares para o cuidado e a atenção básica”, disse.