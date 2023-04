Ação Social promoveu curso de pães e biscoitos

Continuando a programação dos cursos no CozinhAlimento, instalado no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais, na segunda-feira, dia 3, e terça-feira, dia 4, das 18h às 21h foi realizado o curso de pães e biscoitos, ministrado pela instrutora de gastronomia, chef Fernanda Luiza de Paula Oliveira e organizado pelo Departamento de Ação Social.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o curso, que foi dividido em duas etapas, teve a aula inaugural de produção de biscoitos, onde a instrutora ensinou as aulas técnicas que envolvem os segredos culinários para produção de biscoitos salgados e doces. As alunas fizeram biscoito salgado de queijo parmesão e biscoitos doces amanteigados com recheio de goiabada e cookies de chocolate.

Na segunda aula, houve produção de pães doces e salgados. Foram feitas receitas de fatias húngaras, pão recheado de doce de leite, pão de calabresa e queijo e pão simples. Segundo a prefeitura, a chef Fernanda, em todas as aulas, orientou as alunas sobre precificação dos produtos, estimulando o aprimoramento e as vendas para renda da família.

Na terça-feira, a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues esteve no local e entregou os certificados para as alunas. “Agradecemos a todas pela confiança nos cursos. Ao profissionalismo e dedicação da chef Fernanda e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, que tanto tem apoiado o Departamento de Ação Social na organização e realização de cursos profissionalizantes, objetivando dar oportunidade às famílias. Parabéns e sucesso a todas as nossas alunas”, destacou.

Outros cursos já foram programados e realizados as inscrições para Bolo no Pote, pão de mel e um curso modulado de pães e biscoitos para a equipe da Frente Social de Trabalho. Segundo a diretora, estão sendo estudados mais cursos de acordo com as necessidades e solicitações das famílias.