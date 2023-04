Baile dos anos 80 e 90 será no dia 22 de abril

No dia 22 deste mês, um sábado, acontecerá o Baile dos Anos 80 e 90, no Salão de Festas da Igreja Matriz de São Joaquim. O evento terá início a partir das 20h30. No local, será tocado os melhores ritmos de todos os tempos, com serviço completo de bar e alimentação.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 10,00 para mulheres e a R$ 30,00 para homens. No local, também haverá brinquedos para a criançada se divertir. Os interessados em participar do baile podem entrar em contato com Gabé pelo telefone (19) 99457-0130.

Os ingressos também podem ser adquiridos na Vick Cell no Centro, e em estabelecimentos no Jardim Dolores, como o Supermercado Nako, a Padaria Duas Irmãs, o Bar do Seixas e a Salgateria Cantinho da Família.