Etec doou ovos de Páscoa para entidades

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, realizou o Projeto Páscoa Solidária 2023.

A ação teve início com a campanha solidária e apoio dos coordenadores de curso do Ensino Médio e Técnico, através de uma rifa de Cesta de Páscoa, realizada pela Etec, com vendas através dos servidores, professores e alunos. O ganhador foi Felipe Zocolau Bartalini.

Segundo o informado, todo o valor será revertido aos projetos sociais da Etec durante o ano letivo.

A confecção dos ovos aconteceu com o curso técnico em Gastronomia, sob a coordenação da professora Rosina Gabriela Agliussi. Os 155 ovos foram entregues à Sociedade Humanitária, à APAE e à Casa Dom Bosco na quarta-feira, dia 5, por Kenedy Cristiano Bernardes, Diretor Acadêmico, Elaine Barioni Meirelles, Assessora Técnico Administrativo, e alunos do Ensino Médio.

A diretora da Etec, Ana Lucia B. A. Dontale agradeceu a toda comunidade escolar pelas arrecadações e solidariedade na campanha e divulgação do projeto.

Fotos: Etec

Sociedade Humanitária foi beneficiada com o projeto