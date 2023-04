Feira Gastronômica do Dia das Mães será em 13 de maio

No dia 13 de maio, um sábado, será realizada a Feira Gastronômica de Vargem Grande do Sul, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, em comemoração ao Dia das Mães.

A Feira Gastronômica e de Artesanato será das 10h às 17h, com show do cantor Márcio Rossi a partir das 15h. A Prefeitura Municipal convida a população a comparecer e prestigiar o evento com toda a família.

Conforme o informado, a Feira Gastronômica terá uma diversidade de pratos para todos os gostos, como He Village Burgers com hambúrguer artesanal, Cantinho da Tapioca com tapiocas doces e salgadas,Teixeira´s com frango frito, torresmo com frango frito, torresmo de rolo e pururuca e Trailer Ki Delícia com churros de diversos sabores.

Haverá ainda Luluzinha Lanches com cachorro-quente e lanches variados, Marli Ferreira com pernil no biscoito, Mundo dos Espetos com espetos de carnes variadas, Chopp Artesanal Villa Alemã com variados sabores, Kombi Pastel com sabores diversos de pastéis fritos na hora e SpiralPotato com batata espiral.

Os participantes também poderão se deliciar com a Pizza do Cezão com pizza artesanal de vários sabores, Espaço Patrícia Castro com lanches e porções de linguiça, Marilda Espaço Drinks com batidas, drinks e bebidas diversas, Império lanches com paeja caipira, baião de dois e feijão tropeiro e Di Latte com sorvete artesanal na chapa, bolos e doces nobres.

Também deverá estar na Feira o Corujas Foods com crepe francês, Tilápia e Cia com variados pratos com tilápia e outros peixes, Doces Água na Boca com doces brasileiros e Marília Macedo Confeitaria com doces e bolos.