Igrejas seguem com programação especial da Semana Santa

A Semana Santa é a maior celebração da Igreja Católica e consiste no período entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa, o qual relembra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

A programação da Semana Santa em todas as paróquias de Vargem Grande do Sul começou no domingo, dia 2, com o Domingo de Ramos, e chega ao fim neste domingo, dia 9, quando é celebrado o Domingo de Páscoa.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Nesta Sexta-feira Santa, dia 7, é celebrada a Paixão do Senhor na Paróquia Nossa Senhora Aparecida com a Vigília Eucarística das 7h às 14h. Às 15h, há celebração da Paixão do Senhor na Aparecida e na Santa Terezinha. A Procissão do Senhor Morto será às 19h30 na Matriz de Sant’Ana.

Neste Sábado Santo, dia 8, a Vigília Pascal será às 18h30 na capela Santa Terezinha, e às 19h, na Aparecida. Já no Domingo de Páscoa, dia 9, haverá Missa de Páscoa às 7h, às 9h e às 18h na Aparecida e batizados às 11h.

Paróquia Santo Antônio

Nesta Sexta-feira Santa, dia 7, haverá Celebração da Paixão do Senhor, Adoração da Santa Cruz e Comunhão na Matriz de Santo Antônio às 15h.

Neste Sábado de Aleluia, dia 8, haverá Vigília Pascal às 20h. No Domingo da Páscoa, 9, às 6h30 haverá a missa da ressurreição com as crianças na Igreja Santa Cecília. Às 9h e às 19h haverá missa da ressurreição na Matriz de Santo Antônio.

Paróquia Sant’Ana

Na Paróquia de Sant’Ana haverá nesta Sexta-feira Santa às 7h missa da Comunidade São Benedito e Apostolado da Oração, às 8h da Comunidade São Judas, Mães que Oram pelos Filhos e Pastoral da Acolhida, às 9h da Comunidade Imaculada e Pastoral da Saúde. Às 10h, haverá missa Catequese Familiar, Acólitos, Agnes e Coroinhas, às 11h missa do Caminho Neocatecumenal, às 12h missa da Comunidade Sant’Ana e Mãe Rainha e às 13h missa da Comunidade São Pedro, Santa Clara e São Luís.

Ainda nesta Sexta-feira Santa é o dia de silêncio, jejum e abstinência de carne na Matriz de Sant’Ana. Às 15h, haverá Celebração da Adoração da Cruz na Matriz de Sant’Ana e às 15h na Comunidade Rural São Sebastião, no Perobá. Às 19h30, haverá a Celebração da Descida da Cruz e Procissão do Senhor Morto na Sant’Ana.

No Sábado Santo, dia 8, haverá Vigília Pascal na Matriz de Sant’Ana às 19h30 e às 21h Vigília Pascal com o Caminho no São Benedito.

No Domingo de Páscoa, dia 9, serão celebradas missas de Páscoa às 9h com as crianças e às 19h na Igreja Matriz.

Paróquia São Joaquim

Nesta Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, dia 7, é dia de jejum e abstinência na Igreja Matriz de São Joaquim, com Adoração do Santíssimo às 7h e às 15h, e Celebração da Paixão do Senhor e Adoração do Cristo na Cruz às 15h.

Neste sábado, dia 8, haverá Vigília Pascal às 19h30, com benção do fogo novo e renovação das promessas batismais. No Domingo de Páscoa, dia 9, haverá missas às 7h, às 9h e às 19h, e batismo às 10h.

Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II

Nesta Sexta-feira Santa, dia 7, haverá Adoração no Salão da Igreja Matriz de Santa Luzia das 8h às 12h. Às 15h, terá Adoração da Cruz na paróquia e às 17h Adoração da Cruz na Comunidade São Francisco. Às 20h haverá Procissão do Senhor Morto saindo da Comunidade São Francisco até a Igreja Matriz de Santa Luzia.

No Sábado Santo, dia 8, haverá Vigília Pascal às 18h na Comunidade São Francisco e às 10h na Matriz de Santa Luzia. E no Domingo de Páscoa, dia 9, às 6h haverá a Missa e Procissão da Ressurreição saindo do Cemitério Parque das Acácias para a igreja. Às 19h, será realizada a Missa da Páscoa na igreja.