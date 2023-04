Inscrições para oficina sobre roteiro de game estão abertas

O Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul em parceria com o Ponto Mis realizará a oficina “Como é o Roteiro de um Game”, criação e escrita de narrativas para jogos digitais.

A oficina é gratuita e será ministrada pelo oficineiro Lucas Neia, na próxima quarta-feira, dia 12, das 18h30 às 22h30, na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro. São 20 vagas disponíveis para os interessados a partir dos 14 anos, as inscrições serão realizadas até a terça-feira, dia 11, pelo telefone 3641-6199.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a atividade tem como propósito apresentar os principais fundamentos da escrita de roteiros para peças audiovisuais interativas, com foco no universo dos jogos digitais. Será abordado de que modo a jogabilidade, isto é, a mecânica, de um game se alia aos elementos estruturantes de uma narrativa, fornecendo ao público conceitos e ferramentas que o auxiliarão no processo de “videoescritura” de seus próprios projetos.

Ainda há o objetivo de identificar as práticas de storytelling na indústria dos jogos digitais, bem como as potencialidades e limitações específicas de diferentes gêneros e formatos de games, fazendo com que os participantes se sintam aptos a distinguir, comparar e se aventurar na elaboração de roteiros para diferentes estilos de narrativas interativas.

Sobre Lucas

Lucas Neia é roteirista, dramaturgo e diretor teatral. Doutorando em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pesquisador do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN/ECA-USP) e do Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva (OBITEL). Em 2019, foi um dos dez finalistas do Concurso de Roteiros de Piloto de Série do VII Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA).

Em 2018, assinou a dramaturgia do espetáculo Trans(in)lúcido, realizado pela Cia. Suspeita de Teatro e apresentado no Festival Satyrianas, em São Paulo. Em 2017, a serviço da produtora angolana Envolve Lda, integrou a sala de roteiro da série de TV O Game.

Em 2015, participou de Master Class promovida pelo autor Aguinaldo Silva – curso no qual foram criados a sinopse e o primeiro capítulo da telenovela O Sétimo Guardião, produzida e exibida pela Rede Globo entre 2018 e 2019. Em 2013, escreveu, dirigiu e produziu a peça radiofônica As Rubianadas, resultado de trabalho de conclusão do curso de Artes Cênicas da UEL. Entre 2012 e 2014, dirigiu outras quatro peças de teatro encenadas na cidade de Londrina/PR.