Os grandes nomes do Jazz

Louis Armstrong (Louis Daniel Armstrong)

Nascimento: 04/08/1901 New Orleans (Louisiana)

Morte: 06/07/1971 Nova York (NY)

Atividades: Trompete, Cornetim e Voz

Quando nos deparamos com um músico que encarou e venceu tantas adversidades; até se tornar mundialmente admirado como Louis Armstrong.

Como podemos explicar o fato de um garoto abandonado pelo pai, que viveu uma infância paupérrima e que quase se perdeu na marginalidade; ter se tornado num dos artistas mais influentes e famosos do século vinte. “Um ícone do século XX”

Armstrong guarda o posto de celebridade mais perene do Jazz, graças ao que construiu ao longo dos anos 1920. Mesmo após a sua morte em 1971, até hoje é um ícone mundial.

Aos 17 anos, com apoio de King Oliver, seu mentor, entrou para a banda de Kid Ory e logo impressionou os outros músicos com suas habilidades.

Sua voz rouca e seu timbre são inconfundíveis e únicos.

Armstrong introduziu a sucessão de solos pelos instrumentistas, abrindo espaço para a inventividade e para proezas técnicas.

Phoebe Jacobs concluiu: “não acredito que Louis Armstrong fosse um ser humano real. Ainda acredito que Deus o tenha enviado à Terra como um mensageiro especial para fazer as pessoas felizes.” E foi a isso que ele dedicou sua vida.

Sua gratidão a família dos imigrantes russo judaicos, os Viarnofrys, até o final da sua vida, pois cuidaram dele por vários dias e noites, enquanto sua mãe trabalhava.

Por essa razão, Armstrong usou uma estrela de Davi pelo resto de sua vida.

Sucessos de Armstrong: “Cabaret”, “Indiana”, “Blueberry Hill”, “Mack the knife” “Hello Doly”, “What a wonderful world”, “Georgia on my mind”, “Dream a little dream of me”…

Louis Armstrong, Obrigado pela sua existência!

Salve!! Louis Armstrong

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho