Páscoa, a Festa das Festas!

Pe. Paulo Sergio Fuliaro – Paróquia São Joaquim

No início da igreja não havia o calendário litúrgico como nós o temos hoje: tempo do Advento e Natal, tempo da Quaresma e tempo Pascal, tempo Comum e Solenidades do Senhor e dos Santos.

Os cristãos celebravam a Eucaristia (a missa) no primeiro Domingo da Semana e tinham a Festa da Páscoa, celebrada anualmente. Como a Páscoa é o ponto mais alto de nossa Fé cristã, aos poucos foi surgindo a necessidade de um tempo de preparação para aquela que é a festa mais importante da Igreja, a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que surgiu a quaresma, um período de Quarenta dias, onde pela oração, jejum e prática da caridade, nos preparamos a grande festa da Páscoa.

Junto com a quaresma também foi instituída a Semana Santa, onde recordamos e celebramos o mistério da Paixão, Morte, Ressurreição e Ascenção de Nosso Senhor.

Toda a vida Litúrgica da igreja, nossas Celebrações, nascem com a Páscoa, que é o ponto culminante do nosso ano litúrgico. A quaresma, como também a Semana Santa, nos conduzem, portanto, à festa da Páscoa.

No Domingo de Ramos a igreja celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, sua cidade, recordando aos fiéis que participando com Cristo no Mistério da sua Morte, também participaremos de sua Ressurreição e de sua vida.

Da Quinta-Feira Santa até o Sábado Santo, com a Vigília Pascal celebramos o grande Tríduo do Senhor Crucificado, morto e Ressuscitado.

Na Quinta-Feira Santa recordamos a Última Ceia, com o Rito do Lava-pés, celebrando a Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Católico.

Sexta Feira-Santa é o dia em que celebramos a Paixão do Senhor, a sua Morte por Amor. Esse é o único dia do ano em que a Igreja não celebra a Missa; temos a Celebração da Paixão do Senhor, com a Liturgia da Palavra, Oração universal, adoração do Cristo na Cruz e o Rito da Comunhão, onde comungamos as hóstias consagradas na missa da Quinta-Feira Santa.

O Sábado Santo, com a Solene Vigília Pascal é, como dissemos, o centro do ano litúrgico e a celebração mais importante da Semana Santa, pois daqui nasce toda a vida da Igreja. É uma vigília em honra do Senhor Ressuscitado, que se inicia com o Rito da Luz, a benção do Fogo Novo e a Solene Proclamação da Páscoa, o Pregão Pascal. Depois, na Liturgia da Palavra recordamos toda a História da Salvação desde a criação, passando pela páscoa dos judeus, figura da verdadeira páscoa, a Páscoa de Jesus que é também a Nossa Páscoa. Por isso, temos a Liturgia Batismal com a Benção da Água, e, em alguns lugares a Celebração do Batismo (em nossa paróquia teremos um Batizado) e a Renovação das Promessas Batismais.

É praticamente impossível traduzir em um artigo toda a riqueza que é a Páscoa. Por isso faço um convite, a que todos participem, nas suas respectivas paróquias, dessa grande festa. Páscoa se celebra, se vive, não se explica. Páscoa é encontro, é experiência com o Cristo Ressuscitado.

Desejo a todos boas Celebrações e que o Cristo Ressuscite em cada Coração.

Feliz Páscoa!