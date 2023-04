Ameaçou companheira com faca e foi detido

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e violência doméstica no domingo, dia 2, por volta das 16h45, no bairro São Joaquim. Segundo o informado, o companheiro estaria na frente da casa com uma faca e ameaçando a vítima de morte.

Os policiais foram ao local e a vítima informou que após uma discussão com seu companheiro, o mesmo se apoderou de uma faca e disse que iria matá-la e também seus familiares, momento em que saiu correndo para a rua e entrou na residência de um vizinho onde estava, e solicitou a viatura. Declarou ainda que o rapaz a seguiu até aquela casa com a faca na mão.

Pelo local foi constatado que o rapaz não estava na frente da residência, porém em buscas, as equipes lograram êxito em localizar o rapaz na frente de sua casa com a faca no cós do short.

Foi dada voz de prisão ao rapaz que, segundo o boletim de ocorrência, parecia estar sob efeitos de entorpecentes. Ele foi e apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão por ameaça e violência doméstica.

O rapaz foi encaminhado para a Cadeia Pública e a faca foi apreendida.