Equipe de basquete de Vargem venceu Medicina da Unifae

A equipe de basquete de Vargem Grande do Sul venceu o time de Medicina do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifae) por 53 a 41, em jogo realizado na terça-feira, dia 4. O amistoso aconteceu no ginásio do Centro de Iniciação ao Esporte, o CIC, em São João da Boa Vista.

De acordo com o time, essa é uma vitória importante e que demonstra a consolidação do trabalho, que tem como objetivo participar dos mais diversos campeonatos na região, como também incentivar mais jovens a praticarem o basquete.

Com Celso Andrade, entraram na quadra os atletas Ronaldo Eliel, Renan Buzatto, Gustavo Thomaz, Flávio Rosa, Gustavo Romão, Mateus Guerra, Paulo Guerra, Vinícius Ramos, Gabriel Satores, Gabriel Bucci, Micael de Oliveira e Ryan Silva.

À Gazeta de Vargem Grande, o atleta Mateus Guerra, destaque do jogo com 23 pontos, falou sobre a partida. “Foi um jogo bem disputado, marcações difíceis, bons ataques e a nossa equipe com muita união e ousadia conseguiu superar todas as dificuldades e vencer a partida”, disse.

O atleta Paulo Guerra também comentou sobre o jogo. “Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, por ser uma galera bem unida e que tem se dedicado nos treinos, alguns até que treino junto desde a infância. Esse amistoso foi muito importante, pois, a equipe da Medicina UNIFAE tem feito um bom trabalho e, vencê-los é simbólico para nós”, completou.