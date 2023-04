Faleceu Abrahão Daud

Um dos comerciantes importantes de Vargem Grande do Sul, foi fundador da Sapataria Micalce, que na década de 80 era uma das principais lojas do ramo da cidade. Abrahão era natural de Mococa, residiu em São José do Rio Pardo e depois foi para São Paulo, onde durante muitos anos foi gerente das Casas Pernambucanas.

Em 1978 veio para Vargem Grande do Sul onde fundou a Sapataria Micalce, juntamente com o irmão João Batista. Depois, em 1984 fundou a Marcelu´s Calçados e a família continuou no ramo até hoje, através da Daud Calçados, a Ronck Calçados e a Casa das Botinas. Daud teve grande atuação no comércio da cidade, sendo considerado também um dos fundadores da Associação Comercial e Industrial (ACI), em 1980, da qual foi conselheiro durante muitos anos.

Abrahão Daud foi membro da Loja Maçônica Renascença II por anos e seu corpo foi velado no templo da loja. Também foi um dos incentivadores do Centro Espírita Obreiros do Bem.

Ele faleceu aos 85 anos de idade, nesta terça-feira, dia 4 de abril. Viúvo de dona Celina Braga Daud; deixou os filhos Ana Márcia, Paulo César, Luiz Adriano e Marcelo Henrique; os netos Guilherme, Felipe, Leonan, Giulia, Géssica, Rafael, Carol, Kauã e Gabriel; e o bisneto João Miguel. Seu sepultamento aconteceu nesta terça-feira, dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.