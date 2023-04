Finais da Taça dos Campeões foram definidas

Os jogos das semifinais da série ouro e da série prata da 9ª Edição dos Campeões Regionais de Futebol – Taça Sicoob Crediçucar 2023 aconteceram no último domingo, dia 2, no estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O campeonato é uma realização da Liga de Desporto Vargengrandense, com o apoio da Prefeitura Municipal. As finais da série ouro e da série prata foram definidas.

A parte da manhã foi marcada pelas disputas das semifinais da série ouro. Às 8h30, Ponte Preta (Rio Pardo) fez 4 a 1 no Guará (Casa Branca), em partida decidida na cobrança dos pênaltis. Durante a partida, Lucas Henrique fez um gol aos 46m para o Ponte Preta e Alex, do Guará, marcou um gol aos 62m, levando ao empate. Na cobrança dos pênaltis, os riopardenses levaram a melhor.

Às 10h15, o Grupo JCN (São João) venceu por 2 a 1 o Botafogo FC (São João) e garantiu a sua vaga na final. Aos 63m, Leonardo do JCN fez um gol, e Bruno Henrique empatou o jogo aos 68m. Aos 89m, Renner Martins, do JCN, marcou o gol da vitória para a sua equipe.

Durante a tarde aconteceram as disputas da série prata. Às 14h15, o time da Vargeana (Vargem) garantiu a vaga na final ao vencer a equipe do Santana FC (Vargem) por 2 a 1, em um clássico vargengrandense. Com gols de Gabriel aos 6m e Vinícius aos 84m, Vargeana levou a vitória. O Santana contou com um gol de Ulisses aos 16m.

Às 16h, o Vasco FC (Rio Pardo) fez 3 a 2 no Boa Esperança (Grama) durante os pênaltis e garantiu a vaga na final.

A arbitragem da abertura contou com Diego de Oliveira Costa, Enderson Turbiani, Daniel Santos e Valdemar Arlde.

Finais

As finais da série ouro e da série prata serão disputadas no dia 16, próximo domingo. Às 8h30, acontece a final da série prata entre Vargeana (Vargem) e Vasco FC (Rio Pardo). Em seguida, às 10h, será a final da série ouro entre o Grupo JCN (São João) e Ponte Preta (Rio Pardo).