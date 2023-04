Gente e Fatos

Reneu e Loraine

O médico nefrologista Reneu Zamora Júnior celebra seu aniversário na quinta-feira, dia 13, e no dia 21 de abril, é a vez de sua esposa, a médica intensivista Loraine Fernandes Zamora aniversariar. Os aniversariantes recebem o carinho da filha Laura, dos familiares e amigos. Reneu recebe ainda os cumprimentos dos pais Beth e Reneu, da irmã Marcela, do cunhado Fábio e do sobrinho Antônio. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Virgínia

A servidora pública Ana Virgínia Malaguti Gonçalves comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 13, junto ao marido Tiago e ao filho Felipe. Foto: Arquivo Pessoal

Amauri

O policial militar Amauri Locatelli Francisco celebrou seu aniversário na terça-feira, dia 4, junto a esposa Franciani e as filhas Maria Clara e Marina. Foto: Arquivo Pessoal

José Carlos

José Carlos Ferri, sócio proprietário do supermercado Estrela, aniversaria nesta segunda-feira, dia 10, recebendo os cumprimentos da esposa Silene, dos filhos Patrícia e Richard, do genro Lucas, da nora Patrícia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Helena

Neste domingo de Páscoa, dia 9, Helena João Aliende Barbieri celebra a mudança de idade e recebe o carinho do marido Jeferson, da filha Ana, dos pais Catarina e Francisco e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Samantha

A professora e doutora em Educação, Samantha Lodi celebra seu aniversário na terça-feira, dia 11, quando recebe os cumprimentos do marido Rodrigo, das irmãs Cyndi e Samyra, da mãe Néa, dos sobrinhos Miguel e Olívia e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Simoni

A professora aposentada Benedita Simoni Marques Correia brinda a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 8, recebendo o carinho da mãe Thereza, dos irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Reinaldo

Reinaldo Gustavo Salera, supervisor de almoxarifado, aniversaria nesta segunda-feira, dia 10, recebendo os cumprimentos da esposa Ana Virgínia e das filhas Lívia e Luísa. Foto: Arquivo Pessoal

Leonardo

O engenheiro agrônomo Leonardo Xavier Bedin festeja a chegada da nova idade neste sábado, dia 8, recebendo as felicitações dos pais Débora e João Marcelo e dos irmãos Amanda, Gabriel e Elias. Foto: Arquivo Pessoal

Louise Melchiori em seu 6º aniversário

Vestida como uma princesa Louise Melchiori soprou sua 6ª velinha na quinta-feira, dia 30. A comemoração aconteceu no Pipoca Doce, onde recebeu os mimos e paparicos dos pais Luciana e Sérgio, da avó Candinha, familiares e amiguinhos. Fotos: Angelino Jr.

Leonardo

Na quarta-feira, dia 12, Leonardo Primo Fernandes Leal celebra seu aniversário e recebe os parabéns da namorada Juliana, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Celene

Celene Duzi Moraes Fernandes troca de idade na quinta-feira, dia 13, quando recebe os cumprimentos do marido Sérgio e dos filhos João Guilherme, Eric e Everton. Foto: Arquivo Pessoal

Beatriz

A secretária Beatriz Munhoz brinda a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 10, recebendo os parabéns dos pais Jocimar e Maria Dulce e dos irmãos Gustavo e Bianca. Foto: Arquivo Pessoal

Natali

Natali de Cássia Eugênio brinda a passagem do seu aniversário na quarta-feira, dia 12, junto ao marido Fábio e aos filhos Kaike, Kevin e Davi. Foto: Arquivo Pessoal

Alexandre

Em São José do Rio Pardo, o professor de dança Alexandre Cardoso troca de idade na sexta-feira, dia 14, quando recebe os cumprimentos da mão Soninha, do irmão Fernando, da cunhada Fernanda e dos sobrinhos Mateus e Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Elena, Lis, Carolina e Néia

Em Massa Lubrense, Napoles, este mês é cheio de comemorações na casa de Carolina Bortoluzzi Peixoto e seu marido Paolo Di Sarno. Na segunda-feira, dia 3, a filha caçula do casal Elena comemorou seu 5º aniversário, na segunda-feira, dia 10, é a vez de sua irmã Lis completar 7 anos de idade. No dia 11, é Carolina quem estreia a nova idade e na quarta-feira, dia 12, sua mãe Néia também comemora mais um ano de vida. Os parabéns ficam por conta de toda a família e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rosângela

Rosângela Maldonado Bruno comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 13, ladeada pelo carinho do marido Delvo, dos filhos Denis e Vitor, das noras Elisa e Tamily, do neto Davi e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Cibele

A funcionária pública Cibele Lopes troca de idade na quarta-feira, dia 12, quando recebe as felicitações dos pais Antônio Carlos e Maria de Fátima, do namorado Gabriel, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael

Rafael de Freitas Paulino aniversariou na segunda-feira, dia 3, quando recebeu as felicitações dos pais Sílvia e José, dos irmãos Pedro Henrique, José Augusto, Lucas, Leandro, César, Cristian, Gustavo, João Vitor e Carol e das sobrinhas Sofia e Isadora. Foto: Arquivo Pessoal

Tamires

A cabeleireira Tamires Fernandes Mendes, do Studio de Beleza Tamires Fernandes, festeja a chegada da nova idade neste domingo, dia 9, ladeada pelo carinho do filho Miguel, do namorado Alison e de seus familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Bruna

Bruna Grazieli de Oliveira brinda a chegada dos seus 34 anos neste domingo, dia 9. A frente das felicitações estão o marido Marcos, as filhas Nicole e Yasmin, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal