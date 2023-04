Hwarang-do realizou Seminário de Poomsae

A equipe Hwarang-do de Taekwondo realizou um evento com o mestre Marcelo Yamashita, que é o técnico da Seleção Brasileira de Poomsae, árbitro internacional e mestre internacional do Kukkiwon, organização de artes marciais. O evento, preparado pelo mestre Carlos Xavier, aconteceu no último sábado, dia 1º, na Escola D. Pedro II, em Vargem Grande do Sul.

Na ocasião, a equipe participou de muito treino, totalizando sete horas de prática e ensinamento. O mestre Carlos Xavier agradeceu a presença do mestre Marcelo e o parabenizou pela humildade e didática com os atletas.

Xavier também agradeceu a presença dos atletas da Seleção Brasileira de Poomsae Ricardo Kitahara, Nicolas Santos e Caio Chin, que representa o Brasil em duas semanas no Campeonato Panamericano, que acontecerá na República Dominicana.

O mestre Xavier também parabenizou os atletas participantes, que treinam nos polos Escola D. Pedro II, CT Hwarang-do e Projeto Social Campeões do Futuro, além de atletas das equipes Hwarang-do de São João da Boa Vista e Descalvado, e atleta de Praia Grande. Ele explicou que o limite de participação foi de 30 atletas.

“Com certeza daqui para frente o nível dos atletas da Hwarang-do aumentará consideravelmente e logo começaremos a colher os frutos. Só darmos continuidade aos treinos. O dia foi muito prazeroso, além do exaustivo treinamento a resenha antes do seminário, nas pausas e almoço foram muito produtivas”, disse.