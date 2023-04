Igreja de São João realiza campanha em Vargem

Com o objetivo de arrecadar verba para a renovação do altar, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, de São João da Boa Vista, que tem o padre Edson Vallim Dainezi como pároco, está realizando uma ação entre amigos.

O padre Edson esteve à frente da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, de Vargem Grande do Sul, por 16 anos e foi para São João em 2018.

Os números estão sendo vendidos na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, por R$ 15,00. O sorteio da ação entre amigos acontecerá no dia 13 de maio, pela Loteria Federal.

O primeiro prêmio é uma parati 1.6 flex, de 2007. O segundo prêmio é R$ 500,00, o terceiro é um ventilador, o quarto é um liquidificador e o quinto prêmio é um espremedor de laranja. Comprando o carnê inteiro, a pessoa concorre ainda a uma televisão smart.