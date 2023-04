Milhares de pessoas devem participar do 6º Torneio de Pesca

A Represa Eduíno Sbardellini será palco nesta Sexta-feira Santa, dia 7 de abril, de um dos eventos esportivos mais esperados pelos pescadores de Vargem Grande do Sul, o tão aguardado 6º Torneio de Pesca, promovido pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. O evento será realizado a partir das 6h e vai até às 11h30, mas dezenas de pescadores já estarão bem antes deste horário aguardando para poder escolher o melhor local de pesca.

Na quinta-feira, foram soltos 1.500 kg de tilápias e 300 kg de patinga e o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) juntamente com o diretor do Meio Ambiente Edson Sbardellini acompanharam a soltura dos peixes, que foi feito em quatro lugares distintos ao longo da represa. Pelo que pode perceber, os peixes eram de bom tamanho e vão fazer a alegria dos pescadores.

A prefeitura informa que no dia serão distribuídos números na chegada para o sorteio de brindes oferecidos pelas empresas da cidade e premiação para quem pegar o maior peixe, peixe mais pesado, melhor traje de pescador (a), melhor história de pescador e pescador mais jovem e mais velho, nas categorias: mirim, jovem, mulher, homem e melhor idade. Além das premiações e brindes, haverá a distribuição de sorvetes grátis e brinquedos infláveis para a criançada.

Os pescadores poderão utilizar até três varas de pesca simples com um anzol e mais dois molinetes/carretilhas. De acordo com a prefeitura, exclusivamente nesse dia não será necessário a apresentação da carteira de autorização para a pesca. Depois do torneio, os pescadores poderão continuar pescando até o anoitecer.

Segundo o informado, os participantes poderão levar equipamentos de conforto (banco, cadeira, guarda-sol) e será permitido o uso de iscas naturais ou artificiais. Os participantes não poderão usar forquetes, espinhéis e pesca no ‘rela’ ou na passada usando forquetes ou mais anzóis. O pescador poderá fazer uso moderado de ceva para peixe.

Se o dia estiver ensolarado, a prefeitura recomenda alguns cuidados para todos, principalmente com as crianças com a utilização de protetor solar, roupas adequadas, óculos de sol, bonés ou chapéus e garrafas com água. No local, serão disponibilizados barracas, bebedouros e banheiros químicos para maior comodidade de todos os participantes e presentes que prestigiarem o evento.

Prefeito Amarildo esteve no local