Não retornou após término da saidinha e foi preso

Um rapaz que teve o benefício da saidinha em março não retornou ao sistema prisional quando deveria e foi pego pela Polícia Militar no domingo, dia 2, por volta das 10h20.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo Jardim Dolores quando viram um rapaz agachado próximo de um veículo com um embrulho na cor rosa em mãos. Com a aproximação da viatura, o homem se levantou e começou a correr sentido ao final da rua que dá acesso a um terreno baldio.

Durante o acompanhamento foi possível ver o rapaz arremessando o objeto de cor rosa sobre uma residência. Ele foi abordado e identificado.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a fuga, disse que está fugitivo do sistema prisional, onde teria sido beneficiado pela saída temporária, a saidinha, do último dia 14 de março teria que retornar no dia 20 de março.

Foi dada voz de prisão. Questionado sobre o objeto que havia dispensado durante a fuga, disse que seria uma sacola com objetos de uso pessoal. A equipe se dirigiu até a residência onde a sacola foi arremessada, onde fizeram contato com o morador, o qual era de conhecimento da equipe que contra sua pessoa pesa um mandado de prisão, sendo confeccionado outro boletim de ocorrência.

A sacola arremessada foi localizada e em seu interior foram encontrados apenas objetivos de uso pessoal, como o rapaz havia dito.

O rapaz foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado lavrou o boletim de ocorrência. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.